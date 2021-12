Revilla no ve a Cantabria "beneficiada" en la propuesta de financiación: "Al revés"

"Al revés", ha considerado el líder del Ejecutivo PRC-PSOE, que ha insistido en la necesidad de que en el modelo propuesto se incluyan costes "fundamentales" para esta región, como los relacionados con la orografía y el envejecimiento de la población, que es "brutal".

"Ya me gustaría a mí no tener esos costes. Eso no es estar beneficiado, al revés. Nos tienen que dar eso porque somos perjudicados en cuanto que el coste de los servicios es muchísimo mayor", ha defendido Revilla este viernes, a preguntas de los periodistas sobre el documento de PSOE-Unidas Podemos y el parecer de la Federación de Economistas, que ve a Cantabria una de las comunidades más beneficiadas.

"El envejecimiento de la población es brutal el que te la incluyen o no, porque Cantabria es la región más vieja de España, con Asturias y Galicia, siendo Madrid la más joven", ha apuntado el líder del PRC, que ha evidenciado que "mantener una sociedad de mayores es mucho más cara". "Los mayores tenemos que comprar ocho pastillas e ingresar en los hospitales", ha apostillado.

Y ese coste "brutal" para las regiones que "tenemos poblaciones envejecidas", ha dicho Revilla, "yo no lo he visto de momento", por lo que ha reiterado que habría que introducir ese factor en el borrador de financiación que hay sobre la mesa.

También se debería hacer lo propio, a su juicio, con la geografía, porque "no es igual dar servicios en una región llana, como es Castilla-La Mancha, o comunidades que vas en el coche y son llanuras inmensas, que dar servicio aquí, en el Valle de Soba, en Liébana, en Polaciones, subir a Tresviso...", ha contrastado.

"Las carreteras cuestan muchísimo más y llevarles la banda ancha de Internet, lo mismo, y la electricidad", ha enumerado el presidente cántabro, para insistir en la idea de que "los servicios son más caros en una orografía complicada. Y Si hay alguna orografía complicada es la nuestra. Cuando te vas un poco fuera de la costa, pues hay que empezar a subir curvas y los pueblos están muy diseminados".

Por eso, y a su juicio, "no es que no den más -a los cántabros-", sino que "nos tendrían que dar mucho más porque el coste es infinitamente mayor. Si partimos de la base que cada ciudadano ha de tener los mismo servicios viva donde viva".

"Independientemente de donde viva, tiene derecho a una carretera, a un médico cerca y a un maestro. Eso aquí es muy caro y si hay que dárselo hay que pagarlo. Es el coste del servicio", ha sentenciado.

De todos modos, aunque esas cuestiones están en el debate actual del modelo de financiación, el mandatario cántabro ve muy positiva la cumbre celebrada recientemente en Santiago de Compostela en la que se reunieron ocho comunidades en defensa de unos principios que a sus ojos "son los justos".