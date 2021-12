L'ETNO acull un 'festival de la mentida' que combina debat i espectacles

"La mentida és pròpia de l'ésser humà. La usem per a llevar-nos la culpa, per a fotre els nostres enemics o per a protegir els nostres éssers estimats. Mentim algunes vegades i hi ha qui ho fa sempre. A vegades ens sentim enganyats, pensem que tot és mentida i ens costa discernir entre la veritat i la falsedat. Vulguem o no, la mentida ens acompanya més del que desitgem", ha advertit la corporació provincial en un comunicat.

Sota aquestes premisses, l'ETNO s'engega el projecte 'Mentisc, per tant existisc' com a lloc de trobada, reflexió i diversió entorn de la mentida. El seu objectiu principal és trobar el sentit, explorar els seus efectes i descobrir la influència que té en el vessant cultural, ja que ha sigut prohibida, lloada i creguda; ha escandalitzat, consolat i divertit. En 'Mentisc, per tant existisc' es tracta la mentida a l'escenari de la reflexió, el debat i l'espectacle.

La cita comptarà amb la presència d'experts i artistes que, a través de conferències, trobades i concursos, acostaran el públic a un "suggeridor calidoscopi" entorn de la mentida.

El programa, coordinat per Vicente Cortés, ofereix les conferències 'El poder de les mentides o les mentides del poder', a càrrec de l'arquitecte Rafael Rivera i el psicòleg Manuel Ramos; la xarrada prosaica 'Poesia i mentides' del divulgador de poesia Luis Felipe Alegre, i 'Mentir i guanyar', el "primer concurs mundial de mentides, mentideres i mentiders de l'univers".

El 'festival de la mentida' arrancarà a les 17.45 hores d'aquest dissabte, 11 de desembre, amb entrada gratuïta.