La OPE de las Escuelas Infantiles del Ayuntamiento de Pamplona podría ofrecer en los próximos años 46 plazas

Esta propuesta de OPE, sumada a las vigentes de años anteriores, permitirían reducir en dos años la temporalidad en el organismo autónomo municipal del 85% actual a un 15%, ha informado el Ayuntamiento de Pamplona en una nota, en la que se indica que eso será en el año en que la red integrará una escuela más de nueva creación, la escuela Infantil de Soto de Lezkairu.

Esa es la propuesta de Oferta Pública de Empleo (OPE) que esta mañana ha aprobado la Junta de Gobierno del Organismo Autónomo de Escuelas Infantiles del Ayuntamiento de Pamplona que ahora se negociará con la representación sindical, para después completar su tramitación en Junta de Gobierno, comisiones de Presupuestos y pleno. En esa misma junta se ha aprobado este viernes la propuesta de plantilla orgánica y el proyecto de presupuesto de la red municipal para 2022, que deberán seguir idéntica tramitación.

La propuesta de presupuesto para el mantenimiento de las Escuelas Infantiles municipales durante el año que viene asciende a 11,2 millones de euros y abarca la última parte del curso 21/22 y la primera parte del 22/23. Este montante, ha añadido, permitiría mantener la gratuidad para las familias de la educación infantil pública dependiente del Ayuntamiento de Pamplona, una decisión que se inició en el presente curso gracias al acuerdo presupuestario logrado para 2021 por los grupos municipales de Navarra Suma y Socialistas del Ayuntamiento de Pamplona.

El proyecto contempla la reapertura de Mendebaldea, la puesta en marcha de Lezkairu y diversas inversiones en otros centros de la red y se plasmaría en una oferta total de plazas para menores de 0-3 años cercana a las 1.100.

REDUCIR LA TEMPORALIDAD Y CUBRIR NUEVAS NECESIDADES

El Ayuntamiento ha explicado que el objetivo de la propuesta de Oferta Pública de Empleo es reducir en dos años la temporalidad en un 70%, convirtiendo en fijas, además de adelantarse nuevas necesidades del servicio, creando puestos de trabajo. De las 46 plazas de funcionariado de Educación Infantil previstas en el documento, 13 son de nueva creación para dotar de personal la futura escuela infantil municipal de Lezkairu que se convertirá en la número 12 de la red municipal; para esa escuela son también las tres plazas previstas en la propuesta que son de régimen laboral y a tiempo parcial.

Otras 27 plazas de funcionariado para las diferentes escuelas provienen de la OPE aprobada en 2017 y que, de no convocarse, caducarían. Finalmente, el documento prevé que se cubran dos plazas que ha quedado vacantes tras el correspondiente concurso de traslado, y cuatro más vacantes por jubilación de anteriores titulares y que corresponden la tasa de reposición prevista para estas incidencias. Asimismo, está previsto que se incluya en la futura OPE dos plazas más de carácter funcionarial: una de técnico en Recursos Humanos y otra de enfermería de Salud Escolar, ha añadido.

Dentro de la propuesta de plantilla orgánica, además de la creación de estas plazas, se indican todos los puestos de trabajo de la red, su régimen jurídico y nivel, y las retribuciones complementarias de cada puesto. La ejecución de esta Oferta Pública de Empleo en los próximos años estará condicionada a lo que se apruebe a nivel nacional en relación de la temporalidad de los interinos en las Administraciones Públicas y su recepción en la legislación foral.

MANTENER LA GRATUIDAD E INCORPORAR UNA ESCUELA INFANTIL

Lo propuesto en materia presupuestaria, ha explicado el Consistorio, quiere atender las necesidades de las familias desde la respuesta pública que contempla el ciclo 0-3 años. Busca dar continuidad a la gratuidad iniciada en el curso 2021-22 fruto del acuerdo presupuestario entre el PSN y Navarra Suma, "asegurando las dotaciones necesarias vía aportación del Ayuntamiento para compensar la reducción de ingresos vía familias". El texto acoge las dotaciones de plantilla necesarias para poder abrir la nueva EIM de Lezkairu con el inicio del curso 2022-23 y la reapertura de la EIM de Mendebaldea tras su remodelación.

Asimismo, en las cifras se han valorado los refuerzos necesarios de los cursos 2021-22 como 2022-23 en un escenario de pandemia y las necesidades presupuestarias por deslizamientos de grado y antigüedad del personal funcionario y del personal laboral contemplando asimismo la subida salarial contemplada en los presupuestos generales del Estado para la función pública. Prevé, asimismo las necesidades de sustituciones del personal en diversas contingencias, incluidas bajas por COVID-19.

Entre las inversiones nuevas contempla las dotaciones necesarias para finalizar la obra de remodelación integral de la EIM de Mendebaldea y para asegurar su entrada en funcionamiento para el curso 2022-23 y los equipamientos, tanto de esta escuela infantil, como de la de Lezkairu. También proyecta continuar con las actuaciones de modernización y digitalización, de mejora de sistemas de seguridad frente a incendios, intrusión, telematización de sistemas críticos.

Entre los proyectos nuevos prevé el abordaje de los 'Patios pedagógicos', con su renaturalización que empezará con las de Hello Azpilagaña y Hello Buztintxuri, además de actuaciones en el huerto escolar de Mendillorri. Está previsto, asimismo, iniciar trabajos de redacción del proyecto de adecuación de la EIM Donibane y de mejora de Jose María Huarte para ampliar la oferta educativa, además de actuaciones de mejora funcional en las EEII Hello Buztintxuri y Fuerte del Príncipe-Printzearen Harresi.

LOS NÚMEROS DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO

El proyecto de Presupuesto presentado para el año 2022 asciende a 11.215.512 euros. En el capítulo de gastos, los de personal ascenderían a 8.567.122 euros (el 76,39% del total) y 5,79% más que el año 2021. Incorpora las retribuciones del nuevo personal de Lezkairu a partir de agosto de 2022 y la posible subida salarial del 2%. Los gastos de funcionamiento (1.427.390 euros, 12,73% del total experimentan una subida del 7,51% por la puesta en marcha de la nueva escuela así por el incremento de precios de los suministros.

En lo relativo a inversiones (1.221.000 euros) se finalizará, casi el 50% se destinará a la reforma proyectada en la EI Mendebaldea, por un importe de 680.000 euros y otros 96.500 euros al proyecto de 'Patios pedagógicos'. Además, están previstas reformas en Donibane y JM Huarte (68.000 euros), la adecuación de Buztintxuri y Printzearen (16.000 euros). Hay además consignados 255.000 euros para a la adquisición del equipamiento de la nueva escuela Lezkairu (98.000 euros) y de la de Mendebaldea (47.000 euros), además de para reposiciones urgentes de elementos de mobiliario o de equipos informáticos.

En el capítulo de ingresos se calcula la cantidad de 656.000 euros (el 5,85% del presupuesto). Esta cifra supone una reducción de 375.000 respecto a 2021, ya que la gratuidad abarcaría las tasas de escolaridad contempladas para todo el ejercicio económico. El año pasado, con el presupuesto 2021, la escolaridad sólo afectó al inicio del curso 2021/2022, ha indicado el Ayuntamiento.