Diputación.-El Teatro Cervantes acoge la presentación de la novela de Alberto Cerezuela 'El Juramento de sal'

La conocida intérprete almeriense Luz Negrillo ha inaugurado el evento con una interpretación musical de la canción de Álvaro de Luna que comparte título con la obra y el presidente de Diputación, Javier Aureliano García, ha acompañado al autor almeriense y ha destacado "los grandes valores que atesora".

"Es amigo de sus amigos y es un gran defensor de nuestra tierra. Gracias a él nos podemos sentir orgullosos de contar con la editorial de autoedición más importante de Europa, que hace realidad los sueños de cientos de escritores", ha dicho.

Además, García ha valorado la capacidad de Cerezuela de incluir dentro de sus obras a su provincia: "Almería siempre está presente en sus obras, ya sea como escenario o como un personaje protagonista. "Gracias Alberto por contribuir a que Almería sea tierra de letras con todas las consecuencias", ha señalado.

Tras él, Alberto Cerezuela ha tomado la palabra para agradecer la presencia de todos los asistentes y el apoyo que reciben sus iniciativas por parte de Diputación, para continuar hablando sobre su nueva publicación acompañado por 20 imágenes reales de las antiguas salinas, de la Torre Quebrada e incluso recortes de prensa del Diario Yugo y la Crónica Meridional que reflejan hallazgos reales que ha novelado en el libro.

"Esta novela es mucho más que una obra de suspense. Es un libro de Almería en el que la provincia se convierte en el personaje principal. Muchas veces gastamos miles de euros en viajar a otros lugares en busca de riquezas culturales sin ser conscientes de que en esta tierra tenemos muchos tesoros aún por descubrir. Por eso en mis libros siempre es la protagonista y para mí es un orgullo que mis paisanos y aquellos que la visitan por primera vez, recorran estos paraísos culturales gracias a mis libros", ha explicado.

Además, ha habido tiempo para obsequiar a los asistentes, puesto que los 100 primeros que compraron un ejemplar de 'El juramento de sal' se llevaron un obsequio único, una moneda romana auténtica sin limpiar.

El nombre de Alberto Cerezuela es ya conocido por todos los almerienses, sus obras sobre los misterios más escondidos de Almería y su trayectoria como fundador y director de la editorial que más libros publica en Europa, han hecho de él una figura imprescindible de la cultura almeriense.

Es por eso que nadie quiso perderse la presentación de su segunda novela, 'El juramento de Sal' en el Teatro Cervantes de Almería.

El argumento de esta secuela de 'El refugio de los invisibles' empieza con la trágica desaparición de una niña de siete años durante una fiesta organizada por sus propios padres en la zona residencial de las Salinas de San Rafael, en Roquetas de Mar cerca del yacimiento de Turaniana.

En este sentido, esta nueva novela que según dice el propio autor, "puede leerse de forma independiente" a su anterior publicación, "es todo un homenaje a la provincia, a la amistad y al amor que tan importantes" son para él.

La trama gira alrededor del suspense y el misterio, como ya es característico en este autor, sin embargo, se trata de un libro que va mucho más allá.

"Como ya he dicho Almería es la gran protagonista de mi obra, el 50 por ciento del protagonismo lo tiene el yacimiento del Turaniana de gran rigor histórico y que lamentablemente muy pocos conocen, pero no es el único. También hablo de La Molineta o del convento de las Puras al que dedico un capítulo completo, entre otros muchos lugares emblemáticos.+ Es un homenaje a esta tierra en mayúsculas, no solo a la Almería actual, sino a la de los noventa. Esa que a muchos de los asistentes nos provoca nostalgia y que a muchos de vosotros os hubiera gustado conocer", ha apuntado

Para los que no hayan podido asistir, el 13 de diciembre ha convocado en el Centro Cívico las Columnas de Sevilla y el 21 de diciembre en Librería Picasso de Almería a las 18,30 horas.