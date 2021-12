UGT acusa a la Junta de "vender humo" con el contrato de transporte sanitario al no haber recursos para ejecutarlo

El sindicato, en un comunicado recogido por Europa Press, ha calificado de "auténtico despropósito" el anuncio realizado por la Junta tras la aprobación de un gasto de 809 millones en el nuevo contrato de transporte sanitario.

"No se puede presupuestar lo que no se tiene ni se puede tener en el corto-medio plazo", ha manifestado el secretario regional de Sanidad, Miguel Holguin, en referencia a la falta de disponibilidad de vehículos y ha incidido en que decir que en julio de 2022 habrá 122 más de los que hay ahora, cuando ni siquiera hay vehículos para sustituir los actuales, "es mentir a la ciudadanía".

Asimismo, ha señalado que se necesitarán, al menos, 500 trabajadores más para ese número de vehículos. "¿De dónde los van a sacar?", ha preguntado Holguín, quien ha asegurado que "venden humo".

Respecto a los 763 vehículos licitados (158 vehículos más de los 605 licitados actualmente, 122 en el próximo año y 36 más en 2023) el sindicato ha manifestado "dudas" que considera "evidentes" y se pregunta si se va a seguir pagando como nuevos los vehículos ya amortizados con el anterior contrato.

"¿Vamos a seguir viendo por nuestras carreteras vehículos pagados por otras comunidades, a los que ni siquiera se molestan en rotular con los colores del Sacyl, mientras el dinero de los castellanos y leonesas fluye directa y libremente a los bolsillos de fondos buitres?", ha señalado el responsable de Sanidad de UGT.

Sin embargo, a los representantes de UGT les parece aún "más sangrante" el capítulo relativo a los recursos humanos y consideran "ofensivo y vergonzante" que "se saque pecho" por un incremento presupuestario del 113,8 por ciento anual durante la vigencia del contrato sin que se destine ni una mínima parte a la mejora de las condiciones laborales y salariales de la plantilla del sector que, ha recordado, es la "peor pagada" de España, solo superada por Ceuta y Melilla.

INCREMENTO SALARIAL

Por eso, el sindicato ha afirmado que no entiende las declaraciones del vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, cuando se refiere a que el cálculo económico recoge "la estimación del incremento salarial que se solicitaba por los trabajadores".

A este respecto, considera que "solo hay dos explicaciones", una que Igea, "una vez más, hace gala del desconocimiento que tiene de muchos de los temas de los que habla o bien, directamente, miente porque a día de hoy no hay negociación del nuevo convenio laboral debido a la cerrazón de la patronal, por lo que no es posible estimar lo que no existe", ha explicado Holguin.

El responsable de UGT ha expresado su temor a que "una vez más el dinero de Castilla y León se utilice para sufragar convenios en otros territorios" y ha recalcado que es la misma patronal la que, "sorprendentemente", tras el anuncio de la Junta, ofrece en otras comunidades lo que niega aquí a sus trabajadores.

Además de todo lo expuesto, la organización sindical también plantea una serie de interrogantes sobre el origen del presupuesto, teniendo en cuenta que el montante destinado a la Gerencia de Emergencias crece apenas 1 millón de euros con respecto a los presupuestos de 2021 y el de Atención Primaria 23 millones.

"De dónde procede la partida destinada al transporte sanitario es un misterio", ha indicado, así como los más de 11 millones de euros en indemnizaciones a los trabajadores por el exceso de jornada realizada durante la anterior licitación que, "en breve y con casi seguridad", dictaminará el Tribunal Supremo ratificando la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

En este sentido, Holguín ha requerido al Gobierno de la Junta que conteste a una serie de cuestiones que se plantean en UGT: "¿va a sufragarlos la Consejería dentro de este contrato? ¿nos podremos encontrar en la misma situación que Cantabria donde hace unos meses la concesionaria amenazó con dejar el servicio por un asunto idéntico?".

El sindicato ha insistido en que este aumento presupuestario debe destinarse "sí o sí" a mejorar el nivel retributivo de los trabajadores porque "no pueden quedarse una vez más fuera del reparto" y, por otro lado, si lo que se persigue es la mejora de la calidad y eficiencia de este servicio fundamental, a su juicio, no debería haberse dado un "portazo" a la internalización de la gestión del transporte sanitario.

"Internalización que venimos reclamando, junto con CCOO, proceso el cual no cejaremos para evitar que se condene seis años más a la precarización de este sector", concluido Miguel Holguín.