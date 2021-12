Gijón centra más de la mitad de la inversión de la Consejería de Salud, que sube en 2022 hasta los 22,9 millones

Así lo ha indicado en rueda de prensa en la Escuela de Enfermería de Gijón, en la que ha detallado el presupuesto planteado por la Consejería para 2022, 1.998.356.567 euros (+2,34%) y en la que ha garantizado que las obras de la primera fase de ampliación del hospital de Cabueñes se iniciarán en 2022 como estaba previsto, si bien más cerca de mediados de año y no a primeros.

Fernández ha reconocido que cuando no se logra el objetivo que se habían marcado, el empezar las obras a primeros del año próximo, no se puede negar que es un "fracaso", a lo que ha remarcado que vista la inversión prevista y que se trabaja ya en una nueva licitación, no se puede poner en duda la apuesta del Principado por Gijón.

