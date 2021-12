El PP registra en Les Corts una bateria de preguntes per a saber "quant costarà als valencians" l'Any Fuster

Catalá ha realitzat aquestes declaracions arran de l'anunci aquest dijous que la Generalitat de Catalunya, l'Institut d'Estudis Catalans, la Institució de les Lletres Catalanes, l'Institut Ramon Llull i la Biblioteca de Catalunya col·laboraran en l'any Joan Fuster que celebrarà la Generalitat Valenciana en 2022.

El PP recalca, en un comunicat, que l'assagista "va encunyar el terme Països Catalans" i critica "un pas més en el procés de subordinació del Botànic a Catalunya i de propaganda i promoció a l'imaginari dels Països Catalans".

A més, els 'populars' han sol·licitat "tota la relació de viatges efectuats pels consellers i els seus alts càrrecs a Catalunya i Balears, i el cost de cadascun d'ells" i també es demanarà conéixer la despesa realitzada pel president de Les Corts, Enric Morera.

"Els membres del Botànic estan en continua gira independentista, allò que a Puig li agrada dir Conmonwealt però que realment són els seus anhelats Països Catalans", ha afirmat Catalá, qui retrau al president que "no pare de reunir-se amb Aragonés i l'extrem va ser quan al president Puig li van emmarcar en els Països Catalans i no va protestar ni va exigir una rectificació".

Si ahir va ser el conseller de Cultura, Vicent Marzà, qui es va reunir amb la seua homòloga catalana per a tancar l'Any Fuster, hui Enric Morera "rendirà homenatge a la presidenta del Parlament de Catalunya, independentista i investigada per malversació", ha assenyalat Catalá, que exigeix al president de Les Corts que "aprofite la seua visita per a exigir a les autoritats catalans que protegisquen al menor assenyalat d'un col·legi de Canet i garantisquen l'educació en castellà".

"Els valencians estem farts de l'homenatge del Consell de Puig al govern català que van desfilant un darrere l'altre per Barcelona per a concretar com seguir avançant en la implantació del full de ruta de l'independentisme catalanista a la Comunitat Valenciana", ha conclòs Catalá.