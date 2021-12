La presidenta del TSJEx recibe el premio 25N por su implicación en la lucha contra la violencia de género

El acto de entrega ha tenido lugar en el salón de plenos del ayuntamiento cacereño con la presencia de familiares, amigos, y autoridades políticas, civiles y militares. En su intervención, Tena ha recordado a todos los estamentos judiciales que "dedican su trabajo a prestar asistencia a todas las mujeres y menores que son víctimas de la violencia de género".

"Este problema social, que no judicial, requiere el compromiso de todos y de todos los ámbitos. No es suficiente con hacer bien nuestro trabajo, porque este problema exige entrega y concienciación y sin ellas no podremos llegar a la ansiada erradicación que la sociedad del siglo XXI no puede permitirse seguir aplazando", ha dicho la presidenta del Alto Tribunal extremeño en su discurso.

Tena se ha referido también a las secuelas que deja la violencia de género en las propias víctimas y en sus familias, porque "suponen tanto como una muerte en vida". "Con una violencia mantenida en el tiempo se busca, y se consigue, la anulación de la mujer como persona, como ser humano, y este problema no puede paliarse con negativas de su existencia, con un querer cerrar los ojos", ha añadido.

En su discurso, ha indicado que cuando se oye la declaración de una víctima se comprueba "el desgarro de vida que esta violencia produce". "Mientras continúen existiendo mujeres sobre las que se ejerce violencia, nuestra sociedad seguirá fallando en uno de sus puntales esenciales: la protección y consideración de la dignidad del ser humano", ha subrayado.

La presidenta ha agradecido el reconocimiento que se hace a la "labor judicial" en la lucha contra la violencia de género porque "esa labor no siempre es apreciada en su dimensión social y de servicio público", ha dicho, antes de agradecer a su familia la ayuda que le han prestado para poder desarrollar su labor profesional.

Por su parte, el alcalde de Cáceres, Luis Salaya ha destacado que el marcado carácter de María Félix Tena, que "derrocha liderazgo", algo que se genera "cuando tienes que ganar los espacios de poder" con 24 años siendo una mujer, y en ámbitos como el judicial "que no estaban diseñados para que llegase tan joven".

Salaya ha recordado que María Félix Tena abrió un camino "absolutamente nuevo" en un momento en que a la carrera judicial accedían muy pocas mujer y en el que fue recibida como "algo extraordinario", por lo que su carrera profesional "tiene una trascendencia incuestionable" en ella y "en todas las mujeres que vienen detrás".

"Se ha preocupado por utilizar adecuadamente los espacios de poder y liderazgo para proteger a quienes han tenido las cosas muy difíciles, y ha utilizado esa empatía en buscar la protección" de las víctimas, ha asegurado el regidor, que ha calificado su ejercicio profesional como "intachable".

Asimismo, el alcalde ha mostrado su deseo de que "poco a poco las nuevas magistradas y juezas que se incorporan cada vez tengan que demostrar menos, puedan elegir cómo ser y cómo comportarse en su día a día y no tengan que pelear para que se las respete".

El acto se ha iniciado con un minuto de silencio por las víctimas de la violencia machista y ha contado con la presencia, entre otros, del el subdelegado del Gobierno en Cáceres, José Antonio García; la directora general del IMEX, Estela Contreras; y el presidente de la Diputación de Cáceres, Carlos Carlos.