La Generalitat prepara el 40 aniversari de l'Estatut d'Autonomia

L'aprovació i entrada en vigor de l'Estatut va permetre l'accés dels valencians a l'autonomia política tres anys i mig després de l'aprovació de la Constitució de 1978.

Quaranta anys després, el decret té com a objectiu la creació d'un comité d'honor, un organitzador i un altre tècnic, així com de la figura d'un comissari general, per a la commemoració del quaranté aniversari de l'Estatut.

Aquests òrgans s'encarregaran de dissenyar, planificar i executar els esdeveniments de diferent naturalesa que integren el programa d'actes commemoratius. El Consell aprovarà una marca commemorativa que contribuïsca a visibilitzar i identificar fàcilment la imatge de l'efemèride en qualsevol tipus de format i suport.

En concret, en 2022 es commemoren els 40 anys de la norma institucional bàsica de tots els valencians: la Llei Orgànica 5/1982, d'1 de juliol, de l'Estatut d'Autonomia. El setembre passat, el ple de Les Corts va aprovar, en el Debat de Política General, una proposta que instava a realitzar aquest aniversari.

Durant la seua celebració, l'efemèride permetrà analitzar amb perspectiva la trajectòria seguida pel model valencià d'autogovern, amb la finalitat d'extraure conclusions que permeten afrontar amb majors garanties un futur compartit.

El desenvolupament i l'execució d'aquest decret no tindrà cap incidència pressupostària en la Conselleria de Qualitat Democràtica, que té les competències en matèria de foment de l'autogovern.