Cvirus.- Oltra diu que cal donar "una mica de recorregut" al passaport covid abans de decidir noves restriccions

Oltra, en roda de premsa, ha recordat sobre aquest tema que la resolució que regula el passaport covid és "molt recent", es va publicar divendres passat, i que porta aparellat altres "normes protectores" com l'obligatorietat de l'ús mascareta és espais interiors, la distància social o un màxim de 10 persones en les taules en interiors de locals. "Són molt recents i cal donar una mica de recorregut", ha apuntat.

Així mateix, ha comentat que "benvingut siga" el certificat covid si serveix reclam per a inocular-se com s'ha vist amb les llargues cues en els punts de vacunació aquest pont. "Si la gent no es vacuna per a salvar les seues vides o les dels altres, però sí per a eixir de festa bé està, que li la posen, però que sàpien que fins que no s'han inoculat la segona dosi no tindran el certificat, així que espavilen", els ha urgit.

Així mateix, ha assenyalat que amb "bon criteri" i "per prudència" l'Ajuntament de València ha suspès la celebració de la carrera popular Sant Silvestre ja que té també una connotació "festiva". No obstant açò, ha apuntat, sobre l'extensió d'aquestes restriccions, que "no es pot tractar" la incidència acumulada que registren les grans ciutats igual que la dels pobles on té "un efecte pervers". Així, "no és el mateix un cas positiu en un poble de 20 persones, que a València ciutat hi haja un cas cada 20 persones, ací sí que hi ha un problema", ha constatat.

"Això no lleva", ha recalcat, que "tothom ha de tindre clar que com menys ens relacionem socialment, encara que siga trista, més vedat li posem al virus" i que aquestes festes cal "evitar les aglomeracions i no ser irracional".