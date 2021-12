Hallan en Reino Unido el ejemplo mejor conservado de crucifixión romana: un esclavo con un clavo en el talón

Nadie conoce su nombre, el motivo por el que lo condenaron o por qué, tras su martirio y en contra de las costumbres de la época, gozó de una sepultura formal. El esqueleto 4926, hallado junto a otros cuerpos en la localidad de Fenstanton (en el condado de Cambridgeshire, Reino Unido), es todo un enigma para los expertos y se ha convertido en el primer ejemplo de crucifixión romana en el país y en el mejor conservado de todo el planeta.

Fallecido hace unos 1.900 años, fue encontrado junto a los restos de otras 47 personas en uno de los cinco pequeños cementerios cercanos a la vía Devana, la ruta que unía dos importantes ciudades romanas de la época: Cambridge y Godmanchester, según han publicado los autores del descubrimiento, David Ingham y Corinne Duhig, en la revista British Archaeology.

En un primer momento, el esqueleto no llamó la atención de los arqueólogos, que no repararon en el clavo emplazado en el talón derecho del esqueleto. Dado que la pieza de metal apenas sobresalía del hueso y el cuerpo se encontraba cubierto de barro, fue al limpiarlo en el laboratorio cuando los expertos tomaron conciencia del hallazgo y de sus posibles implicaciones.

Los restos pertenecen a un varón de entre 25 y 35 años que vivió en un poblado próximo al actual Fenstanton y que fue enterrado boca arriba, en dirección noroeste-sudeste y con las manos cruzadas sobre la pelvis. Además, 12 clavos rodeaban el cuerpo en el momento de la exhumación: uno junto a la cabeza, otro cerca de los pies, cinco formando una línea en la parte superior de la tumba, cuatro describiendo una curva en el lado inferior y el que atravesaba el tobillo. Además, había trazas de roble en algunos de estas piezas, lo que permite intuir la existencia previa de algún tipo de estructura de madera, quizá un ataúd.

La crucifixión mejor conservada

Todas estas circunstancias, junto al posterior análisis del cuerpo y el clavo, han llevado a los autores a sugerir que se trata de una crucifixión, la única con evidencia científica conocida en las Islas Británicas y en el norte de Europa, la cuarta en todo el mundo y la mejor conservada.

"Si bien la crucifixión era una práctica común en el Imperio Romano y se observa intermitentemente en todo el mundo, la evidencia osteológica de esta práctica no es frecuente. En muchas ocasiones, no se empleaban clavos, simplemente se ataba a la víctima a la cruz, y los cuerpos no aparecían en enterramientos formales", explican los autores, de la Universidad de Cambridge, en su artículo.

En el caso de emplear clavos, era habitual retirarlos del cadáver para volver a usarlos, desecharlos o utilizarlos como amuletos, y por eso no aparecen en los cadáveres. A diferencia de la creencia propiciada por la imaginería cristiana, los pies del condenado no se colocaban en la parte delantera del madero vertical de la cruz, sino en los costados, donde se afianzaban con la chaveta.

"La misión principal del clavado no era fijar el cuerpo, sino evitar que las víctimas emplearan los pies para aliviar la posición durante el tiempo pasado hasta la muerte"

"La misión principal del clavado no era fijar el cuerpo, sino evitar que las víctimas emplearan los pies para aliviar la posición durante las horas o días que transcurrían hasta la muerte, que normalmente se producía por asfixia, debido al agotamiento de los músculos del torso, combinado con la pérdida de sangre y la deshidratación", señalan los investigadores.

Hasta la fecha, solo existe otro ejemplo de evidencia física inequívoca de crucifixión: un esqueleto de un enterramiento en Giv‘at ha-Mivtar, en el norte de Jerusalén, con un talón perforado y un clavo en la misma posición que el de Fenstanton. Hay otras dos referencias en las que se apunta a este tipo de ejecución, una en La Landa (Italia) y otra en Mendes (Egipto), pero la prueba son los huesos agujereados sin que haya ninguna chaveta.

¿Era un esclavo?

Varios indicios han llevado a los investigadores a pensar que el esqueleto 4926 correspondía a un esclavo. Uno de ellos es el hecho de que sus espinillas estaban muy desgastadas, "como si hubiera llevado grilletes durante periodos prolongados", apuntan Ingham y Duhin. Sin embargo, esta prueba no es concluyente, pues podría haber sido encarcelado por otros motivos.

Además, la ejecución mediante crucifixión estaba prohibida para los ciudadanos en aquella época, pero sí podía ser utilizado con los esclavos e incluso para castigar algunos delitos. No obstante, tampoco esto es determinante. "Quizá la práctica persistió en estos confines del Imperio", conceden los expertos.

Resulta llamativo, por lo infrecuente, que el cadáver del condenado fuera entregado a alguien que lo enterró de manera formal -presumiblemente en un ataúd de madera de roble- en un cementerio de la comunidad. Esta práctica era extremadamente inusual al tratarse de un sentenciado por las autoridades del Imperio.

"Nunca sabremos su nombre ni el delito por el que fue ejecutado, pero su historia será analizada hoy por mucha más gente que la que lo conocía en el momento de su muerte", concluyen lo investigadores.