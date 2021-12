Cvirus.-Oltra diu que no es pot impedir l'assistència a classe als no vacunats, però que el rebuig és molt escàs

Oltra, en la roda de premsa per a informar dels assumptes aprovats pel Consell, ha explicat sobre aquest tema que són els tutors dels xiquets de 5 a 11 anys els que "té la paraula" sobre la seua inoculació en ser menors d'edat.

En cas que no ho autoritzen, ha apuntat que no es pot prohibir l'assistència física a classe als no vacunats perquè no és obligatòria com per a la resta de la població.

No obstant açò, ha recalcat que la incidència a no vacunar-se és "my escassa" i ha subratllat que la vacuna "protegeix vides" i disminueix el risc d'ingrés hospitalari i d'acabar en una UCI (Unitat de Vigilància Intensiva).

Així mateix, ha destacat que finalment la Conselleria de Sanitat ha optat perquè la vacunació als menors de 12 anys, que començarà dimecres que ve, es realitze en les aules per a evitar el desplaçament. A més, ha ressaltat que, com ja es va seguir amb la resta de la població, s'iniciarà el procés en centres d'educació especial i amb els menors immunodeprimits per ser "més vulnerables".