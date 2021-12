Así ha confirmado Maxi Iglesias su nueva relación: "Cuando es mucho más que una amiga, ¿Qué hay más que un tesoro?"

Ya en verano sonaban los rumores entre una posible relación entre Maxi Iglesias y Stephanie Cayo. A ojos de muchos seguidores, este par de actores llevan tiempo siendo algo más que amigos y es el propio Maxi quien, para sorpresa en muy pocos, ha dado el paso para dejar ver la intimidad que comparten.

La complicidad que mostraron durante el Festival de Cine de Málaga en las fotografías que bombardearon redes dejaba pocas dudas con semejantes miradas y varios gestos de cariño. Ante las preguntas de la prensa, poco hablaban al respecto. Pero bien es sabido que un gesto vale más que mil palabras.

Esos gestos de cariño son los que Maxi Iglesias ha mostrado en su última publicación de Instagram: abrazando a Stephanie mientras la coge por los aires, camuflados en un fondo floral que adorna un momento de lo más romántico, el actor ha dejado caer la bomba con unas palabras de lo más enternecedoras.

"El filósofo británico Francis Bacon dijo que la amistad duplica las alegrías y divide las angustias. Si 'quién tiene un amigo tiene un tesoro', entonces, cuando es mucho más que una amiga, ¿Qué hay más que un tesoro?", ha comentado el actor junto a las cuatro instantáneas.

Son varios los compañeros y seguidores que han quedado rendidos a sus pies. "Me muero de amor con vosotros", ha añadido la escritora Elizabeth Benavent (Fuimos canciones). Otras fans, por lo contrario, parecen llorar la tragedia de lograr el sueño frustrado de conquistar el corazón de Maxi, a lo Sophie Turner con Joe Jonas: "No, no estoy llorando, se me metió un 'Maxi tiene novia' en el ojo".

La propia Cayo ha respondido a la publicación con emoción, completamente conquistada: "Qué bonito, qué bonito… Es lo bonito de tu corazón, que abarca y lo puede todo". Y es que la actriz confirmaba por redes su divorcio con Chad Campbell poco después de que estallasen los rumores de este nuevo noviazgo que, parece ser algo más fuerte que un simple amor de verano.