Cvirus.- La Generalitat augmenta en 11,5 milions les ajudes a autònoms i treballadors afectats per ERTO

S'incrementa així l'import global màxim de les ajudes del Decret-llei 2/2021 per a donar cobertura al total de treballadors i autònoms afectats per aquesta situació que compliren els requisits i que encara no les havien rebut.

En total es repartiran 11.597.800 euros addicionals. D'una banda, a les ajudes directes per als autònoms afectades per la pandèmia, amb la condició que siguen beneficiaris de les prestacions extraordinàries COVID-19 de la Seguretat Social.

També es destinen a la línia d'ajudes directes a treballadors afectats per expedients temporals de regulació d'ocupació (ERTO) derivats de la COVID-19, durant el període i condicions que determinen les bases reguladores.

Respecte a l'ajuda directa a treballadors autònoms, tenint en compte l'import total disponible per a finançar-les (huit milions d'euros), el volum d'expedients a concedir (35.478) i les quanties taxades que poden concedir-se als potencials beneficiaris (300 i 150 euros en els casos ressenyats), la Generalitat ha comprovat que van quedar excloses per insuficiència de crèdit fins els 3.138 sol·licitants susceptibles de ser beneficiaris. Per açò resulta necessari una ampliació del crèdit per 751.500 euros.

En quan a l'ajuda directa a treballadors afectats per ERTO, la direcció general de Treball va rebre del Servici Públic d'Ocupació Estatal la informació necessària per a atorgar les ajudes. Així va constatar que el nombre de susceptibles beneficiaris va ascendir a 105.288, superant notablement la previsió.

Fins ara han rebut l'import de l'ajuda un total de 58.312 beneficiaris per 16.987.950 euros. No obstant açò, encara queden 46.976 persones que tenen dret i per als qui resulta urgent, per la qual cosa s'ha quantificat en 10.846.300 euros.

Des de la Generalitat recorden l'impacte que té la situació d'excepcionalitat en les administracions públiques, obligant-les en l'àmbit de les seues competències a adoptar aquest tipus de mesures amb la màxima celeritat.