Por qué regalar a los niños juguetes de imitación esta Navidad: cinco propuestas para que aprendan jugando

La cuenta atrás para que Papá Noel y los Reyes Magos nos visiten empieza a llegar a su fin y el nerviosismo de los más pequeños no deja de aumentar. Aunque intentamos calmar sus ansias con algunos de los planes típicos de estas fechas, como preparar galletas o poner la decoración navideña en casa (¡flor de Pascua incluida!), ya hace unas semanas que escribieron, o al menos pensaron, sus deseos en una wish list que los pajes de sus Majestades de Oriente intentarán cumplir en la medida de lo posible. Seguro que muchos han incluido en ellas peticiones relacionadas con alguno de sus personajes favoritos (¿algún fan de Star Wars?) o algunos de los juguetes que están de moda y que, por tanto, pueden tener problemas de stock.

Sin embargo, más allá de concederles alguno de estos caprichos, Papá Noel y los Reyes Magos saben que también hay que optar por regalos prácticos, aunque estos no aparezcan en las cartas de los más pequeños. Esto no significa que no vayan a enamorar a los niños. Prueba de ello es esta bicicleta tres en uno que evoluciona al mismo tiempo que el niño. De la misma forma, cada vez son más los que apuestan por incluir juguetes que, además de diversión, garanticen educación. Los juegos de mesa para disfrutar en familia son una opción, pero los juguetes de imitación también son muy populares.

Estas propuestas permiten a los más pequeños emular las tareas y acciones “de mayores”, es decir, las que pueden ver en casa o en la calle de forma habitual. Esto incluye labores domésticas e, incluso, profesiones. Con ello, logramos que los niños trabajen la reproducción de roles al tiempo que les permite desarrollar su habilidad y responsabilidad. Las cocinitas son unas de las más populares, ¡pero hay muchos más! ¿Qué te parecen estas propuestas para regalar en Navidad?

Cinco juguetes de imitación para aprender jugando

- Cafetera de madera... ¡con cápsulas incluidas!

Esta cafetera incluye cápsulas de madera. Primor

- Cocinita de Lidl... ¡igual que la de casa!

Esta cocina es una de las más populares. Lidl

- Un banco de trabajo para los más manitas.

Banco de trabajo de Bosch. Amazon

- Carrito de limpieza... ¡con aspiradora incluida!

Este carrito incluye aspiradora. Amazon

- Cafetería de juguete de sobremesa.

Esta cafetería simula las de verdad. Lidl

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Lidl y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.