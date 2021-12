Cvirus.- CSIF insta Educació a informar al professorat i establir un protocol per a la vacunació dels xiquets

El sindicat assegura, en un comunicat, que en els centres "no han rebut un protocol sobre qüestions tan bàsiques com a quins llocs habilitar per a la vacunació o què fer davant efectes secundaris".

CSIF considera "lamentable que a escassos dies que s'inicie la campanya de vacunació contra el covid a menors de 12 anys, els sindicats no hagen rebut la més mínima informació ni el tema haja sigut tractat en reunió de Taula Sectorial".

L'organització urgeix Conselleria a negociar amb els sindicats "un protocol perquè tant professorat com alumnat i famílies estiguen tranquils".

El sindicat recalca que "a hores d'ara únicament sabem el publicat en mig, ja que Conselleria no ha transmès la més mínima informació". Aquesta circumstància, apunta, genera "inquietud" entre el professorat.

La central sindical insisteix la importància d'un protocol per a afrontar detalls clau com a quin lloc habilitar en el centre educatiu per a la vacunació, com coordinar-se amb el personal sanitari que acudisca a administrar les dosis o de quina manera i fins a quan se supervisarà la salut de l'alumnat davant algun efecte secundari o reacció adversa.

En aquest últim punt la central sindical ressalta la necessitat de la infermeria escolar que la Generalitat es nega a implantar.

CSIF considera que encara que l'administració de la vacuna, en desenvolupar-se en els centres i en horari lectius, suposarà una sobrecàrrega per al professorat, "la salut està per damunt de tot". No obstant açò, per a garantir eixa vigilància de la seguretat resulten "completament imprescindibles informació i un protocol que preveja cada situació".

El sindicat subratlla que a escassos dies d'iniciar-se el procés de vacunació contra el covid a menors de 12 anys, la Conselleria "ni ha mantingut reunions per a explicar-ho i negociar-ho ni ha traslladat la mínima documentació sobre com ho desenvoluparà".

"Aquesta falta d'informació -asseveren- provoca que, per exemple, les famílies no saben a qui preguntar ni tampoc se'ls ha convocat a una reunió telemàtica prèvia per a traslladar-los el rigor sanitari de la vacunació".

CSIF, que insisteix a lamentar que "no informe directament Conselleria sobre decisions clau per a la salut de docents i alumnat", planteja igualment altres dubtes no resolts, com "quin és el protocol perquè pares, mares o tutors legals donen l'autorització de vacunació i qui l'ha d'arreplegar".

El sindicat posa l'accent principalment en "la urgència de la informació necessària sobre el rigor, des del punt de vista sanitari, de la vacunació" i en la negociació "del protocol per a dur-la a terme". Finalment, exigeix "major transparència per a garantir "la tranquil·litat i la seguretat de tota la comunitat educativa".