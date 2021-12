El pasado jueves Sálvame lanzaba un inesperado anuncio, una nueva docuserie sobre Rocío Jurado llamada El último viaje de Rocío y cuyo tema central son las pertenencias de la cantante, que desde su muerte han permanecido guardadas en 18 contenedores.

Será su hija, Rocío Carrasco, la encargada de desvelar su contenido, después de que sean trasladados desde su actual emplazamiento en una especie de procesión en recuerdo a "la más grande".

Las reacciones del resto de la familia no se han hecho esperar y el que fuera su marido, Ortega Cano, ha transmitido un mensaje a través de la colaboradora de Ya son las ocho, Beatriz Cortázar: "Dice que no tiene ni idea de lo que hay en esos containers".

EL ÚLTIMO VIAJE DE ROCÍO: Fotografias, cintas de vídeo y documentos guardados durante 13 años en 18 contenedores.



MARTES 14 DE DICIEMBRE a partir de las 16:00h #yoveosalvame #APOYOROCIO9D #ElUltimoViajeDeRocio pic.twitter.com/DGt8UYdxHF — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) December 9, 2021

Según ha explicado la periodista, la razón es que en el momento en el que se guardaron las posesiones de la artista él estaba "muy conmocionado" por la muerte de su mujer e insiste en que no se llevó nada de la casa.

"Yo me fui de la casa de La Moraleja el día que me dijo Rocío Carrasco que me tenía que ir. Me fui de esa casa, pedí una furgoneta de mi cuadrilla, cogí la ropa del armario a puñados, a mis hijos y me fui a La Yerbabuena", ha detallado el torero a través de la colaboradora.