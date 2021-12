Oltra demana al Govern que resolga els "dubtes" de l'esborrany del finançament:"No fem aquest viatge per a estar pitjor"

"Aquest viatge no ho fem per a quedar-nos com estem ni per a estar pitjor", ha constatat en la seua compareixença setmanal després del ple de govern, mentre es reuneix la comissió mixta Consell-Corts per a estudiar "minuciosament" l''esquelet' que va presentar la setmana passada el Ministeri d'Hisenda i al que les autonomies poden realitzar aportacions fins a finals de gener.

Oltra, també líder de Compromís, ha destacat que "per primera vegada" hi ha un esborrany des que va caducar el sistema actual en 2014, però ha advertit de la projecció realitzada per la Fundació d'Estudis d'Economia Aplicada (Fedea) en la qual la Comunitat "per descomptat no ix ben parada". "Eixa no pot ser la foto final", ha recalcat, encara que ha remarcat que és un estudi elaborat únicament sobre la base d'"un possible escenari".

Per tant, ha sostingut que encara és prompte per a valorar l''esquelet' fins que no aclarisquen els "dubtes", a més d'assenyalar que és un document ampli que la Generalitat vol estudiar "en profunditat" amb els experts de l'IVIE.

En qualsevol cas, Oltra ha recordat que el nou model de finançament ha de complir l'article 156 de la Constitució de suficiència financera perquè les autonomies puguen fer front a les competències transferides de l'Estat del Benestar.

També ha reiterat que "no es tracta de fer una guerra entre comunitats autònomes", sinó que reben més recursos les administracions que atenen "els drets del dia". Per açò ha advocat per que els recursos de l'Estat es redistribuïsquen adequadament a nivell autonòmic i local.

"TANTES PERSONES, TANTS EUROS"

A partir d'ací, preguntada per si la Generalitat demanarà al Govern un 'vestit a mesura', Oltra ha insistit que la intenció és que el finançament es base en la població -"tantes persones, tants euros"- i no en els quilòmetres quadrats, així com que si hi ha nous criteris s'atenga la "idiosincràsia" de la Comunitat.

Encara que ha reconegut que hi ha altres factors a tindre en compte, com la dispersió o la insularitat, ha defès que no estiguen "tan sobredimensionats" com ara. "S'escolaritza als xiquets, no als quilòmetres quadrats", ha il·lustrat.

De fet, Oltra ha plantejat que si es té en compte la superfície com a criteri també es podria adoptar "la 'muntanyositat'", ja que a la Comunitat estan dos de les províncies més muntanyenques d'Espanya. "Quin és el nostre vestit? Les persones", ha conclòs.