La Diputación fomenta la compra de juguetes no sexistas con la campaña 'No encarceles su futuro'

La Diputación de Granada ha iniciado este viernes una campaña para fomentar la compra de juguetes no sexistas y no violentos que, con el lema 'No encarceles su futuro', se lanzará en todas las redes sociales, enfocada a las compras navideñas para concienciar sobre los juguetes que promueven la igualdad y la no violencia en la infancia.