Alcalá de Guadaíra acoge este sábado la IV 'Prueba circuito y liga provincial de orientación a pie'

La cita se desarrollará desde las 9,30 horas de la mañana a las 13,30 horas de la tarde y entre sus objetivos está dar a conocer esta modalidad deportiva, 'Deporte de Orientación'.

La orientación es un deporte individual en el que cada participante elige una ruta o recorrido particular para llegar en el menor tiempo posible al siguiente punto de control que tiene representado en un mapa. No hay salida en masa, ya que las salidas se hacen escalonadas en grupos de ocho a diez personas por categorías cada dos minutos aproximadamente. Según la organización, las zonas de paso estarán indicadas por balizas y el desarrollo de la prueba no impedirá el uso del parque.