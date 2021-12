L'Hospital General de València es dota d'una sala d'aïllament per a pacients immunodeprimits

20M EP

NOTICIA

L'Hospital General de València ha posat en funcionament una sala hemato-oncològica per a pacients que requereixen d'un aïllament total, com és el cas de malalts que en rebre un tractament amb quimioteràpia poden quedar-se greument immunodeprimits, és a dir, sense defenses que protegisquen el seu cos enfront d'agents externs com a bacteris, virus o fongs.