Sordo achaca las "disputas" de ELA y LAB a un intento de "parecer que pintan algo" en la mejora de derechos laborales

Sordo, en declaraciones a los medios de comunicación antes del inicio de un homenaje a los doce afiliados a CCOO asesinados por ETA, se ha referido a las discrepancias que mantienen ELA y LAB en torno la eventual convocatoria de una huelga general, unas diferencias que ha atribuido al "nerviosismo" de ambas organizaciones.

El líder de CCOO ha afirmado que lo que ocurre entre ELA y LAB se debe a la "competencia sindical" que mantienen ambas organizaciones. Sordo ha recordado que CCOO "nunca ha abandonado los escenarios de movilización", pero ha precisado que esa vía se ha compatibilizado con el mantenimiento de las negociaciones sobre cuestiones como la subida del salario mínimo, la derogación de la reforma de las pensiones, y la apuesta por un nuevo modelo laboral.

En este sentido, ha afirmado que lo que ocurre con ELA y LAB es que, ante "el proceso de recuperación de derechos laborales y sociales más intenso que se ha vivido en décadas", ambos sindicatos pretenden hacer "parecer que pintan algo", motivo por el cual "se meten en este tipo de disputas".

"CARPETAZO A LA REFORMA LABORAL"

A su juicio, lo que procede en la situación actual es "tensionar" las movilizaciones que ya está impulsando CCOO, negociar convenios colectivos y "tratar de dar carpetazo" a la derogación de la reforma laboral.

"Esto se va a resolver en las próximas dos semanas. No me gusta entrar en debates artificiales; no va a haber una huelga general de aquí a finales de diciembre, pero sí una resolución de la mesa de negociación sobre la reforma laboral", ha manifestado.

El secretario general de CCOO ha atribuido la actitud de ELA y LAB al hecho de que por parte de ambos sindicatos existe un "cuestionamiento existencial" del valor del diálogo social.

Frente a esa posición, ha reivindicado los logros alcanzados en los últimos meses a través de esta forma de negociación, entre los que ha citado los acuerdos sobre los ERTE, de los que ha destacado que "han salvado más de tres millones y medio de puestos de trabajo"; o el acuerdo sobre los 'riders', del que ha indicado que ha "inspirado" la directiva europea para "el reconocimiento de la laboralidad" de estos repartidores y de las economías de plataforma.

LAS "CUITAS" DE ELA Y LAB

A su vez, ha destacado que el diálogo social ha permitido mejorar las pensiones a través de la derogación del 'factor de sostenibilidad' y de la introducción de un índice de revalorización. "El diálogo social está dando frutos como pocas veces en la historia de este país; tengo la impresión de que esto pone nerviosos a algunos y que por eso se meten en según que dinámicas", ha añadido.

Sordo, en todo caso, ha afirmado que no tiene tiempo de pensar en "cuitas" como las que afectan a ELA y LAB, dado que a lo que se dedica CCOO es a intentar "recuperar los equilibrios" en la negociación colectiva, a fomentar la contratación indefinida, y a "mejorar el modelo laboral". "Esto debería ser lo que nos ocupara y preocupara al conjunto de organizaciones sindicales", ha añadido.