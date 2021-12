El PP reorganitza el treball en la Diputació de Castelló i designa a Salvador Aguilella com a portaveu del grup

El Partit Popular de la província de Castelló reorganitza el treball del seu equip en la Diputació de Castelló, de manera que Salvador Aguilella passarà a ser el portaveu del Grup Popular, una funció per a la qual seguirà comptant amb María Ángeles Pallarés com a portaveu adjunta. La decisió de la direcció provincial del PPCS ha sigut ratificada per unanimitat i ja ha sigut comunicada formalment a la institució.

La presidenta provincial del PP, Marta Barrachina, ha explicat que, amb aquesta decisió, es fa un pas més en l'enfortiment de l'estratègia política interna del PPCS, ja que el secretari general passa a tindre un paper actiu en una institució que consideren "fonamental" dins del projecte que el Partit Popular està construint "al servici dels castellonencs en els 135 municipis".

Així mateix, la decisió permetrà al diputat Vicent Sales "reforçar el seu treball en la ciutat de Castelló, on és número dos en el Grup Municipal Popular, i on Begoña Carrasco està perfilant el projecte que ha de permetre recuperar l'alcaldia i reorientar el treball de la màxima institució de la capital al servici dels castellonencs", ha afegit.

L'objectiu últim del Partit Popular és "posar les dos majors institucions d'aquesta província, la Diputació i l'Ajuntament de Castelló, a tota màquina perquè siguen el motor de la recuperació que demanden i mereixen els ciutadans, enfront dels governs de l'esquerra, que són una càrrega i no aporten solucions", ha apuntat Barrachina.

Marta Barrachina ha agraït el "impecable i magnífic" treball que ha realitzat fins avui el diputat Vicent Sales com a portaveu en la Diputació de Castelló, "una experiència que seguirà aportant, com a peça fonamental que és, per a seguir fent créixer el projecte del PP a Castelló, i que cada vegada compta amb més suports entre els castellonencs". La presidenta provincial també ha anunciat que Vicent Sales passarà a formar part del comité de direcció del PPCS.