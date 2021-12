VOX anuncia que "casi seguro" no apoyará el presupuesto de 2022 y pide interlocución directa con el alcalde

Julio Calvo ha dicho lo siguiente: "Estamos valorando, seriamente, no apoyar el presupuesto del Ayuntamiento de Zaragoza para 2022 porque el grado de incumplimiento de los acuerdos alcanzados en 2021 es muy preocupante".

En rueda de prensa ha precisado que no apoyarán el presupuesto de 2022 "a no ser que presenten algo absolutamente irrechazable, que no creo", ha apostillado.

Al respecto, ha dicho que tendría que ser una rebaja en los presupuestos que fuera acorde a la caída del PIB de la ciudad porque "no es comprensible que cuando han caído los ingresos de las familias se recaude más por IBI o plusvalía que en 2020. No se hasta que punto están dispuesto a sumir la necesaria contención del gasto", ha expresado.

En este sentido, ha comentado que el PIB ha de 2018 a 2020 ha bajado un 7 por ciento, mientras que el presupuesto ha crecido un 6 por ciento y entre 2018 y 2021 el presupuesto ha aumentado un 9 por ciento cuando la riqueza de las familias ha bajado un 7 por ciento.

"RETRASO DELIBERADO"

Julio Clavo ha reconocido que "es cierto" que se han ejecutado obras reclamadas por VOX como el camino de Valdeconsejo aunque hará falta más inversión en próximos ejercicios y también está en fase de licitación la calle López Saz.

No obstante, ha comentado que en Urbanismo hay un "bajísimo" nivel de ejecución y especialmente en las partidas con enmiendas de VOX. El incumplimiento de las mociones es "decepcionante" como las de Arcosur, establecer contactos con el cluster de la industria farmacéutica, o la unificación de entidades del área de Cultura.

También ha criticado que las proposiciones normativas presentadas por VOX en 2020 se "han retrasado deliberadamente" y no entrarán en vigor hasta 2023 por el largo tiempo de exposición pública que precisan.

Entre los datos económicos que ha citado ha señalado que este año ha habido 70 millones más de recaudación sobre ejercicios anteriores y ha dudado del destino de este "exceso" que junto a la falta de inversión de unos 30 millones alcanzan unos 100 millones de euros y el alcalde "tiene un proyecto estrella por desarrollar", en referencia a la nueva Romareda aunque sin citarlo.

Calvo ha reconocido que no ha habido reuniones con el Gobierno municipal PP-Ciudadanos hasta la fecha sobre el presupuesto y tampoco le han dado a conocer un cifra global de a cuanto ascendería el presupuesto de 2022, que -ha insistido- "deberían reflejar la pérdida del PIB de las familias".

COMO EN MADRID

Solamente le han solicitado "de palabra" que expresara las líneas rojas de VOX, como son la contención del gasto y la reducción del presupuesto municipal para destinar al pago de la deuda ese aumento de la recaudación y realizar inversiones que ya propuso este grupo municipal en el pasado presupuesto y que están sin ejecutar como la regeneración de los barrios, la atención a los polígonos industriales y las zona más degradadas del Casco Histórico.

Julio Calvo ha desligado este posible no apoyo a la decisión de VOX en Madrid que no ha votado a favor del presupuesto del Ayuntamiento de la capital de España. Ha dicho que la política puede ser similar por ser ayuntamientos, pero "depende" de la voluntad del equipo de gobierno de cumplir los acuerdos pactados. "Hasta ahora es mínima porque algunas de las partidas presupuestarias solicitadas por VOX son las menos ejecutadas y otras nada".

Asimismo, ha puntualizado que en Madrid está la negativa de VOX ante la propuesta de Madrid Central y en Zaragoza ya se empieza a hablar de crear una zona de bajas emisiones que será una "Zaragoza Central" y sobre la que ha dejado claro que VOX "está en contra, como también los comerciantes e industriales de la ciudad".