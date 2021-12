À Punt estrena la sèrie italiana 'La guerra ha acabat'

La història està basada en fets reals i en el llibre El viaje en la tierra prometida. La historia de los hijos de Selvino' (Aharon Megged).

El rodatge va començar el maig de 2021 i a les escenes es mostren els paisatges de Módena, Reggio de la Emilia i Sabbioneta. La sèrie és un emotiu drama de la vida real, que ens mostrarà com un enginyer i un grup d'educadors cuiden als orfes jueus després de la Segona Guerra Mundial.

La història se situa en Milàn el 27 d'abril de 1945. El Comité d'Alliberament Nacional de l'alta Itàlia ordena la captura immediata del ministre Giovanni Preziosi (partidari de l'antisemitisme, de la superioritat de la raça i de les lleis racials), que encara així se suïcida.

Davide, antic enginyer i membre del CLN, busca el seu fill Daniele i la seua dona Enrica en la frontera, però en canvi es troba un grup de xics que van sobreviure sense l'ajuda de ningú.

Per açò decideix portar-los al Centre d'Acollida de Milà, però no hi ha lloc per a ells ni per als xics, acompanyats del director i antic brigadier jueu Ben i la psicòloga pedagògica Giulia.

Així doncs, Davide els porta a una antiga finca on es troba amb Mattia, un jove de 18 anys que va servir en la Guàrdia Nacional Republicana i que viu per a amagar-se dels partidaris: quan el descobreixen, el xic menteix dient que s'ha amagat durant mesos per a evitar-ho.

Davide, Giulia i Ben treballen molt perquè la finca és acollidora, encara que es donen compte que no és fàcil per als joves superar el trauma que han patit.

Des de la televisió pública valenciana destaquen que la sèrie "ha encantat a l'audiència italiana". De fet, apunten, més de 4,7 milions d'espectadors i espectadores van seguir el primer capítol de la minisèrie, estrenada en la Rai 1, amb l'actor Michele Riondino.