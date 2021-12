Cvirus.- L'OCU recorda que els restaurants que cobren per reserva han de deixar anul·lar-la sense càrrecs

Davant el creixent cobrament de reserves per taula per a les celebracions nadalenques, la plataforma adverteix que han de contemplar la possible anul·lació i el seu reembossament per causa de força major, com seria el coronavirus. I no només per contagi, també per contacte directe o altres situacions de risc.

El consell es deu al fet que enguany s'ha posat de moda la reserva anticipada de taula, una fórmula que és legal cobrar anticipadament sempre que el seu cost es descompte del preu final. També es poden cobrar suplements per terrassa si s'informa d'açò, encara que "l'ideal" seria desglossar el seu cost i no assumir-lo com un percentatge sobre el preu base.

Paral·lelament, l'OCU assenyala que segueix sent legal cobrar un suplement per mesures COVID per a netejar o desinfectar, però s'ha d'informar prèviament i el seu cost ha de ser ajustat i proporcional: repartit entre l'hosteler i el client.

PREU BASE DE CARNS I PEIXOS

Si s'ofereix un aperitiu no sol·licitat, és aconsellable preguntar si és gratis, encara que és legal cobrar-ho sempre que aparega detallat en la llista de preus, igual que el pa. Per la seua banda, els peixos, carns i mariscs amb preu en la carta han d'incloure una base o un pes de referència que permeta al consumidor conéixer l'import aproximat.

Si s'ofereix un producte fora de carta, haurà d'informar-se explícitament del seu preu, doncs en cas contrari el consumidor pot negar-se a pagar-ho i oferir a canvi el pagament d'un plat similar que conste en la carta.

L'aigua d'aixeta es pot cobrar, sempre que aparega detallada en la llista de preus, però l'OCU reclama una llei nacional que obligue a oferir-la de forma gratuïta i complementària a l'aigua envasada.

Mentrestant, cobrar pel servici de taula o pel cobert és il·legal perquè està implícit en el propi servici d'hoteleria. I en general, els preus assenyalats s'entenen com a finals i complets, incloent l'IVA, ja que si no s'inclou aquesta taxa ha d'advertir-se clara i expressament.

Els establiments estan obligats a entregar tiquet sempre amb detall de tots els productes, atés que és imprescindible en el cas que el consumidor decidira reclamar o patira una intoxicació. Finalment, abans de pagar convé acarar la factura detallada.

En cas de problemes, l'OCU posa a la disposició dels consumidors una plataforma online en el seu web que permet reclamar a les empreses de forma senzilla i, en molts casos, solucionar els seus problemes. Els consumidors també pot sol·licitar un full de reclamacions i detallar el motiu de la queixa, mentre si es neguen a donar-li-ho poden avisar la policia municipal.