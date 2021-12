Asaja Valladolid alerta de una nueva plaga de topillos en Tierra de Campos y pide que la Junta active medidas

Así lo ha subrayado en un comunicado remitido a Europa Press en el que apuntan que varias hectáreas de la comarca se han visto afectadas por estos animales entre finales de noviembre y principios de diciembre, con lo que "ya han arruinado numerosas parcelas de colza, trigo y vezas", principalmente.

En los peores casos, las pérdidas rozan el 80 por ciento mientras que en el resto, oscilan entre el 30 y el 70 por ciento de daños, un cultivo que, como recuerda Asaja, tiene unos costes de producción "muy elevados" y que "ahora es imposible resembrar", debido a que ya se ha pasado la época de siembra.

Por todo ello, Asaja ha pedido que la Junta de Castilla y León tome "medidas urgentes" para atajar esta plaga que puede convertirse, si no se actúa, en un problema "no sólo para los agricultores, si no de salud pública para las personas". Asimismo, ha reclamado a Agroseguro agilidad en las peritaciones para que los partes de daños se resuelvan lo antes posible.

Como apunta, la zona norte de Valladolid es la "más afectada", con poblaciones como Cuenca de Campos, Villalón, Fontihoyuelo y Villabaruz de Campos como las que han registrado más daños de estos roedores.