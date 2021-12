Bielsa es postula per a liderar el PSPV i Caballero per a repetir

Fins a dimarts que ve 21 de desembre es poden presentar candidatures de cara als congressos provincials que el PSPV preveu celebrar en el cap de setmana del 5 i 6 de febrer. Les votacions per a triar als nous secretaris generals tindran lloc tres setmanes abans, el 16 de gener.

En el cas de València, Bielsa va avançar aquest dijous que es presentarà per a "impulsar el municipalisme i la militància de base i sumar la diversitat entorn d'un projecte de majories, transversal i compartit". "Som un projecte alineat amb les direccions de Ximo Puig i Pedro Sánchez", va manifestar en un missatge en Twitter.

Per la seua banda, Caballero va confirmar la seua intenció que l'executiva que presideix torne a presentar-se, ja que considera que han realitzat un bon treball aquests quatre anys i poden "millorar-ho molt". Va afirmar, en declaracions a la SER, que la seua candidatura és "la de la militància" i que vol mantindre el partit actiu per a guanyar eleccions, a més de remarcar que "els militants han de decidir" al secretari com es va acordar en el Congrés Federal del PSPV fa quatre anys "amb discrepàncies".

Fa unes setmanes, el 'número dos' del PSPV, Manolo Mata, va confiar que els congressos provincials seran "tranquils" i va recalcar que decidiran els militants i que en la direcció del partit seran "asèptics". "No passa res perquè hi haja dos candidatures", va subratllar sobre la possibilitat que hi haja tensions per la integració d'afins a l'ex-secretari d'Organització del PSOE i exministre José Luis Ábalos.