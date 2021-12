Tres ferits després d'una baralla a València

Segons ha informat el Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències (CICU), l'incident es va registrar aquest dijous a la nit, sobre les 23 hores, per causes que no han transcendit.

Com a conseqüència de la baralla, tres persones van resultar ferides: una dona de 24 anys per policontusions i dos homes, de 25 i 33, per ferides obertes a la cara i a les mans.

Fins al lloc es van desplaçar dos unitats de SVB, els equips sanitaris de les quals van assistir als ferits i, posteriorment, els van traslladar a l'Hospital La Fe de València.