Les Naus i CEDAT presenten en Benicalap la 'Cistella Responsable', amb productes de temporada i Km 0

La presentació tindrà lloc de 10.30 a 13.00 hores als voltants del mercat de Benicalap. Per a açò s'instal·larà un estand al que podrà acostar-se el veïnat "per a jugar i descobrir de forma senzilla la importància del consum local", segons ha informat Les Naus en un comunicat. Les activitats previstes preveuen també el sorteig d'una 'calçotada' entre els assistents.

"Donant a conéixer aquesta iniciativa també volem que totes i tots reflexionem sobre les variables econòmiques, mediambientals i humanes que intervenen en la nostra alimentació", ha assenyalat el regidor d'Innovació en la capital valenciana, Carlos Galiana.

Així, ha indicat que "comprar i consumir productes que es produeixen ací al costat és molt més important del que pareix" i ha manifestat que "és bàsic per a aconseguir una ciutat més saludable i sostenible", com es fa "amb l'estratègia d'innovació Missions València 2030".

La 'Cistella Responsable' és una acció engegada per les Naus a través del projecte europeu GrowGreen, amb el qual el centre d'innovació ha desenvolupat diferents actuacions basades en la naturalesa en Benicalap.

Amb el suport de la fundació CEDAT, coordinada des del Vicerectorat d'Art, Ciència, Tecnologia i Societat de la Universitat Politècnica de València, aquesta proposta que va començar donant servici al Campus de Vera en 2015 s'amplia ara a aquest barri de València.

La iniciativa proposa crear cistelles compostes per verdures, fruites i hortalisses de l'Horta Nord conreades per l'associació d'agricultors Sòl Viu que després són enviades a domicili per membres de la fundació CEDAT, que treballa amb alumnes amb diversitat funcional, ha detallat Les Naus.

D'aquesta manera, 'Cistella Responsable' "conjumina la inclusió social amb el consum de productes frescos, ecològics, de temporada, de proximitat i sense intermediaris", ha ressaltat el centre d'innovació.

Les Naus i la Delegació d'Innovació i Coneixement de l'Ajuntament de València són els responsables de Missions València 2030, un model de gobernanza de la innovació basat en missions que milloren la vida de les persones.

"SENSE EXCLOURE A NINGÚ"

Aquest model de gobernanza uneix "tot l'ecosistema d'innovació sense excloure a ningú", atés que "les missions d'una ciutat, d'un país o de tota Europa s'aconsegueixen des de la diversitat i amb la suma de totes les parts, de tot el talent i de totes les fonts de coneixement", ha apuntat Les Naus.

La primera missió, València Ciudad Neutra, s'acaba de llançar amb l'objectiu de convertir aquesta ciutat en una urbs climàticament neutra i formar part de les cent ciutats que la Comissió Europea va a seleccionar dins de la missió Ciutats Intel·ligents i Climàticament Neutres.