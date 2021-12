L'economia de la Comunitat va créixer en tercer trimestre quasi dos punts més que la mitjana estatal, segons el CES

L'economia de la Comunitat Valenciana va créixer un 4,3 per cent en el tercer trimestre de l'any, quasi dos punts per damunt de la mitjana estatal interanual, dada que corrobora la tendència a la recuperació registrada en els últims mesos i que confirmen altres dades com el creixement de l'IPC a l'octubre amb una variació interanual del 4,5% o l'augment en eixe període, en un 3,2%, de les empreses inscrites en la Seguretat Social.

Aquest increment va en sintonia amb el nombre d'afiliacions de treballadors, que també va créixer en un 3,9%, com arrepleguen les fitxes d'actualitat i els indicadors econòmics, laborals i socials que elabora el Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana (CES CV).

Aquestes fitxes registren també una variació interanual d'un 5,6% de l'IPC d'octubre, percentatge que no s'aconseguia des d'agost de 1992. Com en mesos anteriors, la pujada del preu de l'electricitat ha sigut, en gran manera, la causa de l'elevat augment de l'IPC a l'octubre.

En concret, el component electricitat, gas i altres combustibles s'ha incrementat en un 53% en termes interanuals a la Comunitat, un alça de les tarifes energètiques que també es va traslladar a l'octubre a l'Índex de Preus Industrials (IPRI), que va créixer un 16,9%. Així i tot, la Comunitat Valenciana ha sigut l'autonomia que va registrar un menor increment interanual de l'IPRI, després de La Rioja (12,7%).

En el conjunt d'Espanya l'augment ha sigut 15 punts percentuals, superior a l'experimentat a la Comunitat Valenciana. Octubre és un mes important per a conéixer la recaptació tributària, atés que en aquest mes es presenten, a més de les declaracions mensuals habituals, les trimestrals corresponents al tercer trimestre de l'any i, sobretot, el segon pagament a compte de l'Impost de societats que liquida el període abril-setembre.

Aquestes dades es reflecteixen en la fitxa del CES-CV i mostren que els ingressos acumulats en 2021 fins al mes d'octubre en les delegacions de l'Agència Tributària de la Comunitat Valenciana ascendixen a 13.684,9 milions d'euros, amb un creixement del 27,8% respecte a setembre i un 15,6% més en la comparativa interanual.

PENSIONS

La comparativa interanual, octubre 2020-2021, reflecteix un increment de l'1,1% de les pensions contributives i un percentatge similar, un punt percentual, del nombre de pensionistes. Per contra, s'observa una disminució del 0,3% en les pensions no contributives de jubilació així com un descens del 3,2% de les d'invalidesa.

Les fitxes del Comité elaborades amb les dades d'organismes oficials estatals i autonòmics apunten que, en matèria de prestacions per atur, resulta "preocupant" la "constant" disminució del nombre de beneficiaris, registrant-se un descens interanual del 21,5%, afectant més als homes amb un -24,8% i en menor mesura a les dones, el -18,5%.

Així mateix, alerta que disminueix de manera significativa el nombre de beneficiaris de prestacions per atur de caràcter contributiu (-37,5%), mentre que la despesa en prestacions decreix en termes interanuals un 22%, sent més significatiu el de les prestacions contributives (-30,2%) enfront de les assistencials.

D'altra banda, en el tercer trimestre de 2021 va descendir el nombre d'hipoteques sobre el total de finques inscrites en els registres. Així la variació interanual entre setembre d'enguany i el passat va ser d'un 50,9%, a partir de les dades obtingudes en els registres de la propietat de la Comunitat Valenciana.