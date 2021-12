Compromís veu "tremendament ambigua" la proposta del Govern per a reformar el finançament autonòmic

"És difícil entendre com es resoldrà una situació injusta en el repartiment de diners a les comunitats, si 'tot val' com criteris correctius i si es diu una cosa i la contrària alhora", adverteix el parlamentari valencià en un comunicat, una setmana després de l''esquelet' presentat per Hisenda al que les autonomies poden presentar propostes fins a finals de gener.

Després de sis anys de retard en la reforma del finançament, Baldoví veu "preocupant" que el primer punt del Ministeri no siga solucionar la injusta situació d'infrafinançament de la Comunitat Valenciana.

Alerta a més que algunes de les primeres projeccions, com les donades a conéixer aquest dijous per la Fundació d'Estudis d'Economia Aplicada (Fedea), "apunten fins i tot a una reculada dels interessos valencians".

"Hem arribat fins a ací per a dir adéu a un model de finançament que maltractava als valencians i les valencianes, no per a perpetrar les mateixes injustícies amb criteris injustificables", assevera Baldoví.

En aquest context, Compromís esperarà les anàlisis oficials de la Generalitat i dels experts, encara que contempla realitzar al·legacions si finalment és necessari perquè la població ajustada es parega "el més possible a la població real" valenciana.