Els comerciants del centre històric atrauen al consumidor amb pintura i dansa en viu i en directe

L'Associació de Comerciants del Centre Històric ha organitzat actuacions artístiques durant nou dies a Ciutat Vella de València per a aquest Nadal en una iniciativa que, sota el nom d'Acostar-te, busca atraure als consumidors al centre aquest Nadal.

En el projecte participen el pintor Luis Lonjedo, autor de l’obra que els Reis van visitar en el Mercat Central pel seu cent aniversari, i el ballarí, coreògraf i artista Toni Aparisi, guanyador de tres Premis Max de les Arts Escèniques, segons ha informat en un comunicat l'organització.

Les places Redona, i Reina i Taula de Canvis, els espais més afectats per les obres, seran els escenaris on es dugueren a terme aquestes actuacions.

Lonjedo, que aquest dijous ha iniciat una pintura de gran format en la Plaça Redona als ulls dels vianants que han pogut observar com va realitzant l'obra, elaborarà tres quadres diferents durant huit hores seguides i durant tres dies, en cadascuna de les tres localitzacions.

El pintor treballarà en la Plaça Redona els dies 9, 10 i 11 de desembre; al carrer Taula de Canvis els dies 20, 21, 22 de desembre i en la plaça de la Reina el 15,16 i 17 de desembre.

D'altra banda, Aparisi actuarà durant mitja hora els dies 10 i 11 de desembre en la plaça Redona, i 20 i 22 al carrer Taula de Canvis, on s'acompanyarà a més d'un músic de Capella de Ministrers.

El pintor iniciarà la seua intervenció els dies indicats a les 11.00, i el ballarí a les 12.30 en aquesta iniciativa per a atraure al consumidor impulsada per l'associació amb el suport de l'Ajuntament dins del Pla Reactiva Centre Històric.

Beneficis dels establiments de proximitat

Aquesta iniciativa se suma a la impulsada per la Confederació d'Empresaris del Comerç, Servicis i Autònoms de la Comunitat Valenciana (Confecomerç), que al costat de les seues organitzacions sectorials, territorials, gremis i mercats municipals, ha llançat una innovadora campanya que utilitza la realitat augmentada i ofereix la possibilitat a comerciants i clients de crear missatges personalitzats, amb l'objectiu de conscienciar sobre els beneficis que aporta comprar en establiments de proximitat.

Sota el lema #ElBonComprar, la campanya -que es va presentar el divendres i compta amb la col·laboració de la Generalitat i la Diputació de València- se centra en mostrar 'la compra que no veus', és a dir, els beneficis intangibles que aporten les compres en el xicotet comerç més enllà de l'adquisició d'un producte com són el suport a l'economia local, el foment de la sostenibilitat mediambiental, el servei personalitzat, la qualitat de l'oferta, les relacions humanes o l'ajudar a mantindre els barris "vius".

El sector afronta aquest reactivació amb l'ànim que el Nadal siga el "preludi d'una creixent recuperació", segons el president de Confecomerç, Rafael Torres, que va indicar en la presentació que espera es prolongue al llarg de 2022, i que el pròxim any depenent de com evolucione la pandèmia puga tindre un any millor que aquest passat 2021.