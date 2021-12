Puri se enfada con Jesús en 'First dates': "Estoy por irme ahora mismo"

Desde que se vieron por primera vez en la barra de First dates este jueves, Puri y Jesús no congeniaron ni hicieron muchos esfuerzos en hacerlo, lo que desembocó en una cita de lo más accidentada.

La primera en llegar fue la bilbaína, que antes de cruzar las puertas del restaurante de Cuatro exclamó: "¡Hay que nervios! ¡Qué difícil es ser mujer!", para santiguarse a continuación y saludar a Carlos Sobera.

"¿Por qué te has santiguado?", quiso saber el presentador, y la comensal le contestó que lo había hecho "porque me hace mucha ilusión conocerte y he venido al programa a que me pasen cosas".

Puri acaba de entrar y ya queremos que sea nuestra amiga 😄❤ #FirstDates9D https://t.co/x6IbzaH1tz pic.twitter.com/fl62uoRR8A — First Dates (@firstdates_tv) December 9, 2021

Su cita fue Jesús, un burgalés que acudió a First dates en busca "de una mujer que tire de mí y me haga sentir vivo y activo mentalmente", pero su cita le encontró un defecto nada más verle: "No llevaba la camisa planchada".

Mientras estaban hablando, el burgalés se dirigió a Sobera para decirle que le había visto en el teatro, pero que la ignorara le sentó muy mal a Puri: "No me haces ni caso. Estoy aquí: ¿Me vas a hablar un poco? ¿Cómo me llamo?", le preguntó al burgalés.

"Se me ha olvidado", reconoció Jesús, para disgusto de la bilbaína, que aseguró que su cita era "el prototipo de tío al que le da igual la mujer que le pongan delante". El burgalés le preguntó el nombre a Matías, y Puri exclamó: "¡Estoy por irme ahora mismo!".

Que Puri es mucha Puri lo saben hasta en la luna 😏



Que Jesús no se imagina lo mucho que es Puri lo descubrirá esta noche en @firstdates_tv 😅#FirstDates9D ❤ pic.twitter.com/VK24wFYhFX — Warner Bros. ITVP España (@WarnerBrosTVES) December 9, 2021

Si comenzaron mal, durante la cena no les fue mucho mejor, y eso que Jesús le regaló una pulsera para intentar conquistarla: "¿Eres un poquito tontorrón?", le dijo Puri, a lo que él contestó: "Soy un poco punky, me encanta La Polla Récords y Fito y Fitipaldis".

Puri, en 'First dates'. MEDIASET

Al final, Jesús sí que quiso tener una segunda cita con Puri "para conocernos mejor, empatizar y tomar algo". Ella, por su parte, no quiso volver a quedar porque "no vibramos en la misma sintonía".

"A ti te viene bien cualquier mujer y yo no soy una cualquiera", añadió la bilbaína, comentario que no gustó a cita: "No te voy a decir que me devuelvas la pulsera, pero no digas que me da igual cualquier mujer", afirmó Jesús.