Juan Marín niega una "lucha interna" en las primarias para elegir candidato de Cs a la Presidencia de la Junta

"Para qué perder tanto tiempo". Con estas palabras se refirió este jueves el coordinador autonómico de Cs en Andalucía, Juan Marín, a las primarias convocadas el pasado martes, en mitad del puente de la Inmaculada, para decidir el candidato a la Presidencia de la Junta, un proceso que se resolverá el próximo martes tras la votación de los afiliados, que tendrán sobre la mesa el nombre de tres aspirantes (a pocos minutos del cierre del plazo para la presentación de candidaturas).

Y es que, además del actual vicepresidente de la Junta, que intentará revalidar sus opciones en San Telmo, también se presentan el diputado autonómico por Córdoba Fran Carrillo –destituido el pasado verano como portavoz adjunto del grupo parlamentario– y la militante y representante de la corriente Renovadores Cs Carmen Almagro, ambos muy críticos con la rapidez del proceso, que ha contado con dos días para la presentación de las candidaturas (que no requieren avales, como en otras formaciones); tres para la campaña (viernes, sábado y domingo); y dos para la votación (lunes y martes).

"No es serio", aseguró Carrillo, quien anunció oficialmente su candidatura este jueves y valoró que las primarias "pueden representar el regreso a unas esencias que nunca debimos perder", con un partido "libre y autónomo, de sus bases, no sumiso ni subsumido en otras siglas y nombres". Carrillo pidió "igualdad" ante la campaña y la celebración de debates, pese al poco tiempo de campaña.

Por su parte, Marín defendió en declaraciones a Canal Sur Radio que las primarias se han convocado con todas las "garantías" y según lo que marcan los estatutos internos del partido, ya que, de no ser así, no se presentaría y las impugnaría. Y, tras insistir en que en este proceso solo se elegirá al candidato a la Presidencia, y no otros cargos internos, negó que se planteen como una "lucha dentro del partido".

"La política rancia, sucia y barriobajera se la dejo a los que quieran hacerla", continuó el líder de Cs en Andalucía, quien mostró su respeto y deseó suerte al resto de candidatos. "Yo voy intentar explicar a la militancia por qué creo que debo seguir al frente de la candidatura a la Presidencia de la Junta", sentenció Marín, al que ya han mostrado su apoyo público los consejeros Rocío Blanco, Rogelio Velasco y Javier Imbroda, y la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet.

Respecto al número de afiliados que tiene el partido en la comunidad andaluza y que están llamados a votar, Marín se mostró tajante: "Yo no estoy en esos temas, tengo que dirigir un Gobierno, yo me dedico a trabajar", y recalcó que quien tiene que conocer los datos del censo es el secretario de Organización de Cs. "Yo no puedo tener información privilegiada de cuántos ni quiénes son los militantes", agregó.

Sí al pacto, no a la lista conjunta

"Lo he dicho muchas veces y lo voy a repetir una vez más: yo no voy a ir en ninguna lista electoral que no sea la de Cs Andalucía", dijo también Marín sobre la posibilidad de una candidatura conjunta con el PP-A, con quien sí se mostró dispuesto a reeditar el pacto de Gobierno actual tras la celebración de los próximos comicios autonómicos.