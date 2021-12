CCOO y UGT recuerdan la reconversión que espera al motor en Aragón tras aprobar Bruselas 1,4 millones de euros en ayudas

El monto fue propuesto por Bruselas en respuesta a una petición de España para costear programas de apoyo y asesoramiento para despedidos de la industria del automóvil tras el impacto de la crisis generada por el coronavirus. El objetivo es financiar programas de formación y reciclaje profesional, así como medidas de asesoría para la búsqueda de empleo.

Ambos sindicatos han coincidido en que es una buena noticia aunque las ayudas ya eran "conocidas". Para el secretario general de Industria, Construcción y Agricultura FICA UGT, José Juan Arcéiz, ahora es perentorio "conocer la letra pequeña para saber cómo poner en marcha los mecanismos de formación" para "que lleguen a esos 320 trabajadores" y que "se haga pronto" porque el reciclaje en este sector es "muy necesario", ha afirmado en declaraciones a Europa Press.

Las ayudas desbloqueadas no forman parte de los Fondos Europeos de Recuperación Next Generation sino que es una línea de ayudas "ya existente con anterioridad, aunque se utiliza pocas veces", ha explicado la secretaria general de Industria de CCOO en Aragón, Ana Sánchez, quien ha indicado que "se destinan a sectores en declive o en transformación para que no desaparezcan".

MENOS MANO DE OBRA

Los dos representantes sindicales han estado de acuerdo en que esa es la situación de la automoción, "un sector que va a requerir mucha menos mano de obra" con la llegada del vehículo eléctrico, "ya que tiene muchos menos componentes", ha manifestado Arcéiz.

Una opinión que Sánchez ha corroborado, llamando la atención también sobre "los cambios que va a experimentar la movilidad, que camina hacia un modelo de coche compartido en vez de en propiedad", lo que puede disminuir el mercado de ventas.

La representante de CCOO ha resaltado que "en 2030 ya no se podrán vender coches de combustibles fósiles en la Unión Europea", lo cual "es muy pronto", subrayando además que existe un importante colectivo de trabajadores "a los que todavía les quedan años de vida laboral y que van a tener que cambiar de sector" para lo que tendrán que "formarse en otros ámbitos o recualificarse dentro del mundo del motor, pero con otras funciones".

Asimismo, ha ratificado la importancia del sector de la automoción en el PIB de Aragón, "y en el de prácticamente toda España", expresando que "afecta transversalmente" a una parte importante de tejido productivo en todo el territorio.

Sobre el monto de la ayuda aprobada, Ana Sánchez ha pedido, para dilucidar si es una cuantía suficiente, esperar a ver "cuántos se apuntan a estas formaciones" para cambiar de ámbito de trabajo, ya que "tradicionalmente el sector del motor ha tenido un empleo de más calidad que otros".

Ha estimado, sin embargo, que "a veces hace falta que ocurran cosas que sean una piedra de toque para que la gente deje el trabajo, como hemos visto con la pandemia y la hostelería".

José Juan Arcéiz ha compartido el recelo que existe entre los trabajadores del motor a cambiar a otro sector, pero ha expresado que "la realidad es tozuda", y ha mencionado que "en Aragón se han perdido mil puestos de trabajo en automoción este año", por lo que, si el empleo baja "habrá que buscarlo en otro sitio".

Por este motivo ha reiterado la necesidad de que "se reciban lo antes posible estos fondos" y se pueda conocer "qué sectores demandan empleo y de qué tipo". En este sentido, ha argumentado que en Aragón campos como "la logística, la construcción y el transporte" no encuentran la mano de obra que precisan.

"Son ámbitos hacia los que podría enfocarse la formación y el reciclaje de los trabajadores" ha estimado, advirtiendo que para que los trabajadores se sientan inclinados a integrarse en esos sectores "deberán hacerse atractivos, mejorando las condiciones y los salarios".

Para desembolsar los fondos es necesario que los Veintisiete aprueben la medida y que el pleno de la Eurocámara dé luz verde, lo que está previsto que ocurra en la sesión plenaria de diciembre, la próxima semana en Estrasburgo (Francia).

CUATRO MILLONES A OPEL

Sobre la aprobación este jueves por las Cortes de Aragón de una subvención de cuatro millones de euros a Opel España -para proyectos de protección ambiental, investigación industrial y desarrollo experimental, así como para la transformación y modernización tecnológica y afecciones causadas por la COVID-19-, Arcéiz ha afirmado que esta empresa "es cabeza tractora de este sector en Aragón y arrastra a muchas otras y genera empleos", y se ha declarado "a favor de dar ayudas" a la planta de Figueruelas y "a todas las compañías que tengan derecho", controlando que "se destinen a aquello para lo que se han aprobado".

Sánchez, por su parte, ha referido que "el año pasado ya se dieron otros cuatro millones en subvenciones para investigación, tecnología y medio ambiente", por lo que "no son ayudas nuevas", y se ha mostrado conforme, aunque ha apostillado que preferiría que estas financiaciones "fueran vinculadas a un compromiso de permanencia en un empleo de calidad y a objetivos sociales".