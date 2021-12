Jennifer Aniston se planta contra quienes la critican por no ser madre: "Nadie sabe por qué no tengo hijos"

Jennifer Aniston lidia desde hace años con la insistencia de quienes creen que debería quedarse embarazada. De hecho, han sido muchas las ocasiones en las que la actriz, de 52 años, ha respondido a los rumores, ya sea tirando de ironía como de enfado. Y una muestra de ello son las declaraciones que ha concedido a The Hollywood Reporter.

A lo largo de su trayectoria, la actriz ha pasado por varias relaciones amorosas, y en todas ellas se ha especulado sobre sus planes de ser madre. "No estoy embarazada, lo que estoy es harta", llegó a declarar en Huffington Post. Unas palabras que, ahora, Aniston recuerda: "Solía tomarme todo a nivel muy personal, todos los rumores de embarazo y la creencia de ‘oh, escogió su carrera antes de tener hijos'".

"Nadie tiene ni idea de por qué no tengo hijos, de qué me pasa a nivel personal, a nivel médico, por qué no puedo… ¿Puedo tener hijos? Nadie sabe nada, y era muy doloroso", añade en su conversación la protagonista de Morning Show, que no piensa cambiar su forma de pensar.

"Los hombres se pueden casar todas las veces que quieran, se pueden casar con mujeres jóvenes de veintitantos o treinta y tantos; a las mujeres no se nos permite", se queja la artista. "Es como si los medios les hubiesen dado las riendas a cualquiera sentado detrás de un ordenador y les hubiesen dado el poder de ser un troll. No sé por qué hay tal crueldad en nuestra sociedad. Las revistas del corazón lo hacían entonces, la gente corriente lo hace ahora", sentencia.