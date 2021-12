La ONCE dedica un cupón al hospital San Pedro para homenajear a su personal

Belén González Herrero, delegada territorial de la ONCE, Juan Javier Muñoz, presidente del Consejo Territorial, Ricardo Herreros Tobías, director de RRHH del Hospital San Pedro, Yolanda Caro Berguilla, directora de Enfermería de Atención Hospitalaria y María Fabón Anchelergues, directora del Secretariado de la Gerencia, han presentado este cupón.

El hospital San Pedro fue inaugurado el día 28 de febrero de 2007. Cuenta con 126.000 metros cuadrados. El 82% de sus habitaciones con camas individuales dan garantía de intimidad, para los pacientes y acompañantes.

'Tú eres importante' es una serie de cupones que muestra los hospitales de referencia de las 50 provincias y las dos ciudades autónomas. El objetivo es difundir la labor que realizan estos centros hospitalarios para mejorar la salud de millones de personas, especialmente en estos momentos de lucha contra el Covid-19.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar 'La Paga' de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Los cupones de la ONCE se comercializan por los cerca de 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Además, se pueden adquirir desde