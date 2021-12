Prescribe el asesinato de Helena Jubany para quienes nunca han sido imputados

El Juzgado de Primera Instancia 2 de Sabadell (Barcelona) ha declarado prescrito el asesinato de Helena Jubany en 2001 para las personas que nunca han sido investigadas en la causa.

En un auto, el juez declara la prescripción con efectos desde el jueves 2 de diciembre de 2021, cuando se cumplieron 20 años del crimen.

El 1 de diciembre, un día antes de cumplirse este plazo de prescripción, el juez imputó a un nuevo investigado, y el caso prescribirá en 2025 para otros dos sospechosos. El juez ordenó la semana pasada citar a declarar a un nuevo investigado, un miembro de la Unió Excursionista de Sabadell (UES), sospechoso de haber escrito los anónimos que recibió la joven antes de ser asesinada.

El magistrado toma esta decisión aplicando el Código Penal en el momento en el que se cometió el delito, el 2 de diciembre de 2001, que establece que los estos prescriben a los 20 años cuando la pena máxima sea de prisión de 15 o más años y que la prescripción se interrumpirá cuando el procedimiento se dirija contra el culpable.

Rechaza la petición de la acusación particular

De esta manera, rechaza la solicitud de la acusación particular, que pedía aplazar la prescripción hasta febrero de 2022 porque el proceso se había visto afectado por la suspensión de plazos durante el estado de alarma por la Covid.

En su escrito, defiende que el plazo de prescripción del delito no tiene una esencia de carácter procesal sino material y que no se puede identificar con la prescripción de la acción penal, sino que lo que prescribe es el delito en si. Por lo tanto, defiende que no hubo afectación por la suspensión de los plazos procesales provocada por la pandemia.