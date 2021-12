Escola inaugura el seu VI Congrés: "Hem de formar ciutadania democràtica i compromesa amb el futur del seu entorn"

La Nau de la Universitat de València es convertirà durant tres dies en espai "de reflexió i acció, amb nous coneixements, referents i instruments per a avançar en la construcció col·lectiva d'una escola i d'una societat d'afectes i oportunitats per a tothom".

L'acte d'inauguració ha comptat, entre uns altres, amb la participació de la vicerectora de la UV, Isabel Vázquez Navarro, el president d'Escola Valenciana, Natxo Badenes, el vicepresident i conseller d'Habitatge, Héctor Illueca; la titular de Participació i Transparència, Rosa Pérez Garijo, o la vicepresidenta de la Diputació, Maria Josep Amigó, entre uns altres.

Les ponències inaugurals han sigut a càrrec de la sociòloga de la Universitat Autònoma de Barcelona Marina Subirats Martori; la professora de la Facultat de Magisteri de la UV Carmen Agulló i la coordinadora del Congrés, Pilar Gregori.

"L'educació es veu més com un producte que com un procés, així pareix abandonar la noció de coneixement útil per a tota la vida per a substituir-la per la noció de coneixement d'un sol ús", ha afirmat Gregori, que considera aquesta concepció com un dels reptes a véncer.

Al seu juí, l'educació "hauria de ser una acció contínua de la vida i no dedicar-se únicament al foment de les habilitats tècniques". "L'important és formar ciutadans que recuperen l'espai públic de diàleg i els seus drets democràtics i així ser capaços de viure el futur del seu entorn amb un compromís social", ha destacat.

En aquest sentit, la coordinadora del congrés ha fet una crida a revitalitzar els comunitats locals tradicionals "sense reforçar els rols de gènere ni posar en dubte els progressos de l'emancipació de les dones, així com diversificar els xarxes de solidaritat, basades en afinitats i conviccions ètiques, servint-se de les noves tecnologies de la informació i de la comunicació per a regenerar el teixit comunitari".

"Escola Valenciana emprèn, en aquest congrés, el repte d'educar en igualtat i planteja el potencial de la coeducació para a resoldre reptes educatius com la diversitat i la digitalització", ha afegit.

Respecte a les seues finalitats, la sociòloga Marina Subirats Martori ha afirmat, en el discurs inaugural, que cal "eliminar els gèneres perquè totes les possibilitats humanes no violentes puguen ser exercides per xiquets i xiquetes, treballar per a desmuntar els estereotips i per a la presa de consciència del professorat".

A més, Subirats ha compartit algunes claus per a construir l'escola coeducativa, com l'observació i gravació de moments escolars "per a donar-nos compte del predomini del masclisme i dels estereotips, per exemple en els jocs i l'ocupació dels patis".