La ràdio d'À Punt duplica els oients en el tercer trimestre fins a una mitjana de 36.000 al dia

Aquestes xifres suposen un creixement d'un 50% en els dies laborables respecte al segon trimestre. La pujada més significativa es produeix en els oients del total de la setmana, d'uns 18.000 al dia a 36.000, gràcies a l'increment registrat en caps de setmana, ressalta la corporació pública.

Per programes, 'Les Notícies del Matí' aconsegueix una mitjana de 27.000 oients diaris, la qual cosa implica un creixement d'un 92% respecte a l'anterior onada, mentre 'Esports À Punt' també duplica el nombre d'oients i arriba a 14.000 de mitjana.

La franja dels matins dels caps de setmana, amb unaoferta alternativa cultural i d'entreteniment, registra una pujada: 'El musiquer' multiplica per dos la seua audiència i es consoliden els espais d'actualitat 'Podríem fer-ho millor' i el d'informació local 'El Rall'.

Paral·lelament, la programació esportiva supera els seus registres en les retransmissions 'Des de de la banda', la qual cosa per a l'ens demostra que l'audiència dona suport a la informació de proximitat amb les narracions en directe dels partits de tots els equips valencians de primera divisió, així com de les categories inferiors i altres modalitats no majoritàries.

Totes aquestes xifres demostren, segons la corporació autonòmica, que la ràdio compleix la seua funció vertebradora perquè més del 50% dels oients l'escolten en localitats d'entre 10.000 i 200.000 habitants, mentre prop del 36% viu en pobles de menys de 5.000.

Una altra dada que ressalta és que el 80% dels oients són d'un perfil comercial "especialment atractiu", el de les persones encarregades de les compres a les llars.

El creixement de l'audiència arriba a uns dies de l'11 dedesembre, quan es compleix el quart aniversari de l'inici de les emissions de la ràdio d'À Punt.