Los peinados tendencia para hacer deporte con estilo que valen para cualquier ocasión

Muchas veces no sabemos cómo peinarnos para ir al gimnasio o salir a correr, pero también para ir a trabajar o quedar después con los amigos. Necesitamos looks que vayan bien para diferentes ocasiones y que, además, mantenga limpio e intacto nuestro pelo.

Aunque las coletas son un todoterreno que nos han sacado de más de un apuro, no es el único peinado al que podemos recurrir. Expertos en peluquería nos proponen otras opciones en tendencia para hacer ejercicio con mucho estilo.

Ondas zigzag y cinta

Ir cómoda no significa no hacerlo con estilo. Además, utilizar un complemento nos ayuda a adaptar el peinado para diferentes contextos. "Esta textura está de moda, pero además nos sirve para look antes de hacer deporte, durante y a posteriori. Aguanta perfectamente por las características de la textura. La cinta en el pelo nos ayudará a recogerlo y a que no se ensucie", asegura Raquel Saiz, de Salón Blue by Raquel Saiz.

Coletas con un toque

Las coletas son un clásico, pero reversionadas no son nada aburridas. "Las coletas se llevan altas, con actitud, sin embargo, la diferencia está en el flequillo. Si tenemos, lo dejamos sin recoger. Si no lo llevamos, dejamos fuera dos mechones a modo de antenas, que nazcan del centro de la frente. Para darle un giro divertido, podemos crear dos minitrenzas", comenta Rafael Bueno, de Rafael Bueno Peluqueros.

Moños divertidos

No hay nada más socorrido que un moño, no obstante, existen maneras de llevarlos que sirven para el gimnasio, pero también para la oficina. "Los cómodos moños bajos se actualizan con un acabado diferente. Deja dos mechones sueltos cerca del rostro que salgan de la parte alta de la frente y luego, una vez hayas hecho un moño flojo, divídelo en dos con una nueva goma. Con las manos darle forma para que no se vea la sujeción", explica Manuel Mon, de Manuel Mon Estilistas.

Trenzas

Los acabados trenzados siguen en auge, ya sea combinándose con otro tipo de recogidos o solos. La clave está en ser creativos. "Las trenzas no solo pueden salvarnos el look muchos días, sino que podemos salir airosas con nota. Desde una trenza de raíz, a dos trenzas infantiles con la estética de los 90. ¿Cómo hacerlas? Peina la raya por la mitad y haz dos trenzas altas por la parte posterior a las orejas", sugiere Felicitas Ordás, de Felicitas Hair.