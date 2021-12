Belén Esteban explota en defensa de su hija: "No quiero que se hable más de ella"

El nuevo embarazo de María Jose Campanario ha sido una de las noticias bomba de este fin de año. A todos les ha pillado por sorpresa, e incluso algunos miembros del clan Janeiro afirman haberse enterado por la prensa. Pero si ha habido una persona hacia la que se han vuelto todas las miradas, esa es Belén Esteban. "Ojalá María José tenga un buen embarazo. Les deseo todo lo mejor. Les deseo que vaya todo bien", ha dicho, antes de añadir un tajante apunte.

La famosa colaboradora está muy molesta porque las miradas también se han puesto en su hija, Andrea Janeiro. Y los medios han empezado a elucubrar sobre cómo se habría enterado ella del embarazo. "He hablado y hablado. Pero hombre, yo creo que ya. Yo no quiero contar cómo se enteró mi hija. Punto", ha dicho Belén Esteban con contundencia en Sálvame.

"Hay cosas de las que no quiero hablar. Yo me he matado con ellos pero ellos tienen su familia y yo la mía. Otra vez a lo de hace 20 años..." se quejaba amargamente. Todo ha sido a raíz de que haya salido publicada una imagen de Andrea en una revista del corazón, lo que ha enfurecido a Belén Esteban.

"¿Podemos dejar que una persona sea anónima? Es que tuve que llamar a un medio porque sacó una foto de ella. Y ella, que ya es mayor de edad, tampoco quiere. Tiene todas su redes privadas, no ha dado ni una exclusiva. ¿Lo dejamos en paz? Porque si se sigue hablando de esa persona de la que tanto se quiere hablar, al final habrá que tomar medidas".