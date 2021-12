Satse avisa de huelga en varios hospitales comarcales si no se aplica el solape como tiempo efectivo de trabajo

Tres años después, explica el sindicato, la resolución de la sentencia "continúa sin aplicarse al personal de enfermería" de dicha agencia ante el "bloqueo de la negociación y la pasividad" por parte de la empresa.

Recuerda SATSE que el solape o relevo de enfermería es el momento fundamental de intercambio de información clínica de los pacientes entre los profesionales de Enfermería de las unidades asistenciales, un tiempo que dicho personal está prolongando su jornada laboral para poder garantizar la continuidad asistencial, y, por tanto, la seguridad del paciente durante los relevos de turnos.

SATSE exige por tanto a la Agencia Sanitaria que aplique de manera inmediata este fallo judicial y "no lo demore más, ya que está obligada a cerrar una negociación para la implantación del solape, donde se acuerde no sólo cuánto debe ser este tiempo necesario para el periodo de intercambio de información entre el personal de enfermería saliente y entrante de un turno para garantizar la continuidad asistencial, tiempo que en cualquier caso será incluido como parte de la jornada laboral, sino que además no debe excluir de disfrutar de este derecho al personal de enfermería de hospitalización de tres de los seis hospitales que forman la Agencia Sanitaria Bajo Guadalquivir como está ocurriendo ahora el caso de los Hospitales de Utrera, Lebrija y La Janda".

"La paciencia de las enfermeras de la Agencia Sanitaria se ha agotado", advierte SATSE, que señala que las otras agencias sanitarias de la Consejería de Salud y Familias tienen sentencias en el mismo sentido y mientras que estas sentencias ya se han ejecutado en la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir y en la Agencia Sanitaria Hospital de Poniente, la Dirección de la Agencia Sanitaria Bajo Guadalquivir "se niega" a hacerla efectiva.

Ante esta situación, desde el Sindicato de Enfermería se han convocado movilizaciones cuyo inicio será inmediato motivo una concentración el 15 de diciembre de 10 a 11 horas ante la sede de la Agencia Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir, sita en el Hospital de Alta Resolución de Utrera para trasladar a la ciudadanía la actitud que mantiene la Dirección de la Agencia y, de continuar en su contumacia, finalmente irán "a la huelga a finales del mes de diciembre" en todos los hospitales dependientes de la Agencia: Écija, Constantina, La Janda, Lebrija, Morón y Utrera.