L'IVC ompli l'Arniches d'Alacant de circ, humor i música amb la seua producció 'ADEU!' de Lucas Escobedo

La delegada de l'IVC a Alacant, Alicia Garijo, ha expressat, en un comunicat de la Generalitat, la seua "alegria" per acollir aquesta estrena perquè "les estrenes sempre suposen un extra d'alegria en els teatres, si a més es tracta d'una producció pròpia, l'alegria es multiplica, i si a més al capdavant hi ha un artista de la terra, de la talla de Lucas Escobedo, ja no podem estar més contents".

Així mateix, ha afegit que "en l'Arniches som grans admiradors del circ i dels espectacles que se sustenten en les emocions, per açò estem segurs que 'ADEU!' va a ser una de les experiències més especials de la temporada. El públic sens dubte gaudirà en gran".

Per la seua banda, el creador i director de l'espectacle, Lucas Escobedo, ha subratllat que "és un homenatge als comiats i als no comiats". "El públic quan arriba ve a una celebració, a una festa, perquè els comiats no deixen de ser això, celebracions de tots els colors, amb les seues alegries i les seues tristeses", ha assenyalat. Finalment, ha afegit que "ens venia de gust dibuixar i acolorir els comiats amb tota eixa mescla d'emocions".

Escobedo, artista, creador i director que "a colp d'èxits, ha passat de promesa a figura de l'escena actual", ha aconseguit afermar-se i consolidar la seua marca personal present en tots els seus treballs, i que es caracteritza per una alta càrrega emocional, la sensibilitat, l'exigència tècnica i l'excel·lent factura creativa i artística.

Entre els nombrosos reconeixements que ha rebut, cal destacar la recent obtenció del Premi de les Arts Escèniques Valencianes al millor espectacle de circ per 'Paüra'. En aquest cas, 'ADEU!' compta amb set artistes que durant seixanta minuts desenvoluparan nombres corals d'acrobàcies de sòl, malabares amb pilotes, ports acrobàtics o maces entre altres disciplines circenses.

A més també tindrà lloc un acompanyament musical en directe la composició del qual i direcció musical firma Raquel Sánchez, qui a més es troba entre l'elenc al costat de Jesús Irimia 'Xuspi', Alberto Soro, Enrique Navarro, Miguel Barreto, Irene Torrejón 'Aicrag' i Gema Palazón.