Cada vez más comunidades exigen el pasaporte covid: cuáles son y para qué lo piden

A falta de apenas dos semanas para que las fiestas navideñas reúnan a millones de familias en torno a la mesa y el árbol para recuperar las celebraciones que el año pasado impidió la pandemia, la incidencia del coronavirus continúa al alza en España y alcanza ya el riesgo alto, con 305.57 casos por 100.000 habitantes. En este escenario, cada vez son más las comunidades autónomas que optan por el pasaporte covid para frenar el avance del SARS-CoV-2 y evitar que la situación se repita.

Aunque las cifras de hospitalizaciones y fallecimientos están muy por debajo de las registradas en estas fechas en 2020 gracias a la vacuna, en muchas autonomías ya rige la obligación de presentar este certificado para acceder a servicios como la hostelería, el ocio nocturno o las visitas a centros sanitarios. Por el momento no será necesario tenerlo en la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, La Rioja y Asturias.

El resto de autonomías sí exigirán para algunos servicios este pasaporte, que acredita estar vacunado, recuperado de una infección por covid en los últimos 6 meses o haberse realizado un test de antígenos en las últimas 48 horas o PCR en 72.

Andalucía

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ratificó el pasado martes en un auto la nueva orden dictada por la Junta para requerir el pasaporte covid en residencias y hospitales, una medida que estará en vigor hasta el próximo 15 de enero.

Además, tras la reunión de este jueves por la tarde del comité de expertos de Andalucía, el Ejecutivo autonómico solicitará al TSJA que este certificado también sea obligatorio para el acceso a la hostelería y ocio nocturno.

Aragón

También en Aragón está vigente el pasaporte covid y será así hasta que terminen las vacaciones de Navidad, el próximo 8 de enero. La acreditación de estar vacunado o haber resultado negativo en una prueba reciente será imprescindible para acceder a establecimientos de ocio nocturno, en espacios cerrados con un aforo de más 500 personas y en los exteriores cuando el número de individuos supere los mil.

Esa fue la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Aragón del pasado 3 de octubre, que no permitirá solicitarlo en celebraciones y reuniones en bares y restaurantes. De acuerdo con los magistrados, esta excepción se debe a la falta de concreción respecto al número de asistentes de la orden dictada el pasado 23 de noviembre por el Gobierno aragonés.

Asturias

Por el momento, Asturias no contempla la implantación inmediata del pasaporte COVID, aunque no rechaza hacerlo en el futuro si sus cifras empeoran. "No lo hemos descartado, se está utilizando para animar a la gente a vacunarse", aseguró hace unos días el presidente del Principado, Adrián Barbón, que recordó que Asturias está a la cabeza de los "mejores datos de España y del mundo".

Baleares

Desde el pasado viernes, 3 de diciembre, Baleares amplió los ámbitos en los que es necesario el documento, imprescindible desde octubre en discotecas y geriátricos. Ahora, el uso se extiende a restaurantes de más de 50 plazas, bares de copas y celebraciones donde haya más de medio centenar de participantes se tendrá que tener en regla el certificado covid.

Canarias

El preocupante aumento generalizado de casos en toda España también llevó a Canarias a aprobar a principios de mes el uso del pasaporte covid, que entra en vigor el viernes 10 de diciembre y se extenderá hasta el 15 de enero. Servirá para acceder a locales de hostelería o de ocio nocturno y permitirá a los responsables de estos establecimientos aplicar los aforos permitidos en el nivel de alerta inmediatamente inferior.

El Gobierno de Canarias aprobó este jueves premiar con aforos del 100% y horarios sin límite a aquellos establecimientos que exijan el pasaporte sanitario en el nivel más bajo de alerta (verde).

#CGobCan El Gobierno modifica los aforos máximos permitidos y los horarios de cierre de establecimientos, ampliables con el uso del certificado covid



▶️ En vigor desde las 00.00 horas del 15 de diciembre hasta las 24.00 horas del 10 de enero



➕info 👇https://t.co/6J9SBfxF92 — Presidencia GobCan (@PresiCan) December 9, 2021

Cantabria

A la lista de comunidades donde el pasaporte covid es una obligación se ha sumado Cantabria, donde el Tribunal Superior de Justicia (TSJC) ha avalado su uso para acceder al interior de establecimientos e instalaciones cubiertas donde esté autorizada la venta de bebidas y comidas, durante un periodo de 40 días. La Sala de lo Contencioso Administrativo considera en un auto que esta medida, solicitada por la Consejería de Sanidad, es "adecuada, idónea, necesaria y proporcional".

En su resolución, contra la que cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, los magistrados entienden que la medida es adecuada por cuanto se impone en lugares donde está autorizada la venta o consumo de bebidas o comidas por el "mayor riesgo de trasmisión que esta situación genera en cuanto incompatible con el uso de la mascarilla". Así, la medida comienza a aplicarse este viernes.

Castilla-La Mancha

De momento, Castilla-La Mancha no ve necesario recurrir a esta medida, debido a la tasa de incidencia del coronavirus, por debajo de la media nacional, tal y como han repetido en varias ocasiones las autoridades autonómicas.

Castilla y León

Tampoco Castilla y León aplicará por ahora este certificado, después de que la Junta decidiese este jueves descartar su exigencia al detectar "serias controversias" en el ámbito científico y político sobre su eficacia. El Gobierno regional apunta a un posible efecto de "sensación de falsa seguridad" con este pasaporte, por lo que va a optar por realizar una campaña de concienciación "en positivo" para evitar contagios.

Cataluña

Donde no solo se decantan por implantar el pasaporte COVID, sino que optan por prorrogarlo es en Cataluña. Allí, el Tribunal Superior de Justicia (TSJC) ha autorizado la prolongación que le pidió el Govern para mantener durante 14 días más, hasta las puertas de la Navidad, su exigencia para acceder a bares, restaurantes, gimnasios y residencias de ancianos, además del ocio nocturno.

La sala, según el auto con el que avaló la extensión del certificado, considera que esta es "idónea" para la lucha contra la propagación del virus y, de este modo, las medidas estarán vigentes al menos hasta el jueves 23 de diciembre, justo antes de Navidad.

Comunidad de Madrid

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso no ve necesario implantar de forma obligatoria el pasaporte covid en la región y defiende que es mejor "no tomar decisiones precipitadas" en esta materia que "confunden" a los ciudadanos. Así lo trasladó el pasado martes la consejera de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz.

Comunidad Valenciana

Desde el pasado 4 de diciembre es obligatoria la presentación del certificado de vacunación, de recuperación covid-19 o prueba diagnóstica en determinados establecimientos, locales y eventos en la Comunidad Valenciana. Quien desee acceder a estos lugares deberán presentar, junto con el documento acreditativo de su identidad, cualquiera de estos documentos a las personas designadas para el control de acceso.

🆕 Ja pots consultar tota la informació sobre la implantació del #CertificatCOVID en https://t.co/mj6dhpkjdq



📁 Hi trobaràs apartats específics per a la ciutadania i per a responsables i personal d’establiments.



🛂 També pots descarregar-te des d’ací mateix el teu certificat. pic.twitter.com/HYtZkpaRuL — GVA Sanitat (@GVAsanitat) December 2, 2021

El pasaporte será necesario en hostelería y restauración, ocio y entretenimiento, locales de actividades recreativas y de azar con servicio de restauración, para visitas a los centros hospitalarios y a las residencias de servicios sociales y en eventos, celebraciones y festivales de música con asistencia de más de 500 personas y donde no sea factible el uso de la mascarilla siempre.

Extremadura

Extremadura es otra de las autonomías que no ve preciso aplicar el certificado. "No podemos estar todo el día pasaporte sí, pasaporte no; ahora sí, ahora no, ahora todo lo contrario, porque al final nadie se cree nada", aseguró antes del puente de la Constitución y la Inmaculada el presidente autonómico, Guillermo Fernández Vara.

Galicia

Una de las comunidades que más tiempo lleva con el pasaporte covid en vigor, cuenta con autorización judicial para solicitarlo en cuatro áreas: el ocio nocturno, los albergues que quieran usar el 100% del aforo, las visitas a los hospitales y los restaurantes en el interior, y en bares y cafeterías a partir de las 21 horas.

Además, en el interior de restaurantes, bares y cafeterías solo pueden juntarse ocho personas en una mesa, y quince en el exterior.

La Rioja

Se trata de otra de las comunidades que, por el momento, no aplican el certificado. La Rioja anunció a finales de noviembre que consultaría al Tribunal Superior de Justicia de su comunidad su posible puesta en marcha, pero al final retrasó la decisión de implantarlo.

Región de Murcia

El uso del pasaporte covid es muy reducido en la Región de Murcia, donde solo es necesario para acceder a locales de ocio o lugares de celebraciones en el que el aforo sea del 100%.

Navarra

Con la tasa de incidencia más elevada de toda España, la exigencia del pasaporte covid en Navarra para acceder a determinados establecimientos de hostelería lleva en vigor desde el sábado 27 de noviembre. Es preciso para bares especiales y discotecas, restaurantes con un aforo de más de 60 comensales y para los espectáculos culturales en interiores con consumición de comida o bebida.

País Vasco

La preocupación por la elevada incidencia del coronavirus en el País Vasco, la segunda más alta de todas las comunidades, llevó al Gobierno a implantar medidas restrictivas a través del decreto de Emergencia Sanitaria. Desde el pasado sábado se exige el pasaporte covid para acceder a establecimientos de ocio nocturno y locales de baile y espectáculos, así como en los restaurantes con capacidad para más de 50 comensales.

Ceuta

Aunque el certificado no está vigente todavía en la ciudad autónoma, la Consejería de Sanidad prevé solicitar autorización al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (TSJA) para implantarlo a la hora de acceder al interior de locales hosteleros, de restauración y ocio nocturno, así como a residencias de mayores.

Melilla

En la otra ciudad autónoma, el pasaporte es necesario desde la madrugada del pasado sábado para acceder como visitas a los establecimientos y centros hospitalarios, a las residencias de mayores públicas y privadas, a los establecimientos penitenciarios y al interior de los establecimientos de hostelería y restauración.