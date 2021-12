El vicepresidente Rueda espera que no sean necesarias más medidas en hostelería, pero pide "cumplir las que hay"

"El objetivo es que, si no fuese necesario tomar nuevas medidas en la hostelería, que esperemos que no, lo que está claro es que las que hay ahora hay que cumplirlas estrictamente", ha sentenciado, en declaraciones a los medios en un acto en Santiago.

Rueda ha aludido a que el subcomité clínico se reunirá este viernes para analizar las "cifras muy preocupantes" en varias zonas la Comunidad. Y "se decida lo que se decida", ha augurado el vicepresidente, de la cita saldrá "una llamada al sentidiño" -al sentido común-.

Tras el encuentro clínico, Rueda espera poder cerrar una reunión ya para el viernes por la tarde con los representantes de la hostelería en la Comunidad, pero ya ha avanzando que el mensaje debe ser incidir en el cumplimiento "estricto" de las medidas.

"Y en aquellos lugares que no lo hacen, hacer una llamada de atención", ha dicho, antes de subrayar que "todos" -gestores de los establecimientos y consumidores- conocen las normas en vigor, por lo que "no hay razón" para no cumplirlas.

Finalmente, preguntado acerca de si se contempla extender el uso del certificado covid, se ha remitido de nuevo a la reunión clínica prevista para este viernes, aunque ha subrayado también que ya hay también una implantación exigente de este pasaporte, por lo que "todo el mundo tiene que tenerlo y los profesionales deben exigirlo".