Puig: "Som absolutament còmplices amb el ministeri en la batalla contra el tabac perquè no es pot ser neutral"

Puig, en declaracions als mitjans, s'ha referit al 'Pla d'Integral de Prevenció i Control del Tabaquisme 2021-2025' del Ministeri de Sanitat l'esborrany de la qual planteja "abans de l'any 2023" incrementar els impostos dels cigarrets i els seus derivats, augmentar els llocs lliures de fum perquè no es puga fumar en els cotxes o fixar un empaquetat genèric en els paquets.

En eixe sentit, ha assenyalat, com exfumador, que el tabac "ha conviscut amb nosaltres, però és un pràctica que cal eliminar". Per a açò, preguntat per si defensa que es prohibisca definitivament fumar en les terrasses com ja ho fa la Comunitat Valenciana per la covid, ha apuntat que cal estudiar "bé la llei".

Puig ha recordat que l'actual llei antitabac va generar al principi "un problema considerable i que va dir que s'acabaria el món i amb l'hoteleria", però ha tingut bons efectes.

No obstant açò, "passat un temps aquesta llei necessita una actualització perquè pareix que torna a incrementar-se el consum de tabac o no descendeix el que deuria". Per açò sense entrar en les mesures concretes, ha recalcat que "cal avançar i aconseguir una conscienciació col·lectiva contra el tabac".