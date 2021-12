Igea llama a la responsabilidad e impulsa una campaña de entornos protegidos: "Si no te sientes seguro no estés ahí"

Igea ha considerado que en esta fase de la pandemia en la que más del 90 por ciento de la población de la Comunidad está vacunada y en la que, tras dos años de pandemia, la ciudadanía conoce qué medidas son efectivas contra el virus -mascarilla y distancia social- es importante apelar a la responsabilidad. "Llevamos dos años sabiendo qué es lo que pasa y cuando pasa", ha señalado.

"Hemos sido un Gobierno responsable desde el inicio, tomado medidas que teníamos que tomar cuando no teníamos vacunas, cuando no había otra cosa que disminuir contacto social, ahora estamos en una fase de la pandemia en la que hemos conseguido ofrecer vacuna a toda la población, cuando no había más medida hacíamos, ahora hay medidas, los ciudadanos conocen la pandemia y las situaciones de riesgo", ha aseverado.

En este sentido ha advertido a la ciudadanía de que esas restricciones vendrán si la situación empeora. "Tenemos que ser capaces de darle la vuelta a esta situación", ha señalado.