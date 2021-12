Carnero cree "esencial" el diálogo sosegado entre los tres eslabones de la cadena alimentaria para solucionar problemas

Así se ha pronunciado Carnero durante el acto de inauguración de la nueva oficina de UCCL en la localidad vallisoletana de Medina de Riosco.

Al respecto, el consejero ha recordado que hace unos días que se ha aprobado la modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria que "impide que haya ventas a pérdidas" pero más allá de esta cuestión, Jesús Julio Carnero ha incidido en un aspecto "que es fundamental y esencial, que se tiene que imponer" y que es el "diálogo sincero y fluido" entre los tres eslabones de la cadena alimentaria "para solventar el problema" porque si no se soluciona en el marco de la comunicación "el abandono de explotaciones será una realidad hoy pero también mañana y no tendrá recorrido de vuelta, porque lo que se abandona ya no se abre".

Es una cuestión que debe preocupar como agricultores y como ganaderos pero también como ciudadanos" porque se está exponiendo a toda la sociedad "a que tenga que comprar productos esenciales básicos, como la leche, más caros y que atacan de manera clarísima a los aspectos medioambientales" ya que hay que transportarlos y porque se produce una mayor despoblación, ha explicado el consejero.

Por ello, ha insistido en que las leyes "hay que cumplirlas pero se impone un diálogo sosegado, que no lento, un diálogo profundo" para trabajar todos en aras de que cada eslabón de la cadena "gane lo que le corresponde ganar para sentirse cómodo y para que el agricultor y el ganadero obtenga la adecuada rentabilidad".

Durante su intervención, Jesús Julio Carnero ha querido dar las gracias a UCCL, principal organización profesional en la provincia de Valladolid, porque es "el órgano de interlocución" y es "un faro para la Administración, para saber cómo llevar e implementar determinadas políticas, cuándo y cómo hacerlo" ha enfatizado el consejero, quien ha destacado el "diálogo permanente y fluido" con las OPAS

Por otro lado, se ha referido a la negociación de la PAC que se está llevando a cabo de la mano del Ministerio, "desde la lealtad" y ha dejado claro que no se está consiguiendo todo lo que se pretende "porque hay 17 formas de entender la agricultura y la ganadería y hacer que todo eso acabe amoldado es complicado".

No obstante, ha aseverado que se está haciendo una negociación "en el conjunto de Castilla y León" que va a resultar "positiva", y ha insistido en la defensa de algo a lo que nunca va a renunciar la Comunidad como es la defensa del agricultor y del ganadero profesional.